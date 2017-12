Microsoft en Google in de clinch rond Chrome-app in Windows Store

Apps & Software

Er is een klein relletje gaande tussen Microsoft en Google. Google bracht gisteren namelijk Chrome naar de Windows Store. Maar niet op de manier waarop Microsoft dat gewild had en om die reden heeft de softwaremaker vandaag besloten om Chrome alweer uit de Store te verwijderen.

Google Chrome stond lange tijd niet in de Windows Store. Windows-gebruikers konden de browser van Google daarom enkel downloaden door via een andere browser – bijvoorbeeld Microsoft Edge – naar de downloadpagina van Chrome te surfen en hem vervolgens te installeren. Daar kwam gisteren even verandering in.

Chrome in de Windows Store

Er is een goede reden waarom Chrome niet in de Windows Store staat. Microsoft legt namelijk strikte beperkingen op aan ontwikkelaars. Windows Store apps waarmee op het internet gesurft kan worden, moeten namelijk de HTML of JavaScript engine van Windows 10 gebruiken. Google Chrome maakt echter gebruik van zijn eigen Blink-engine. Om Chrome in de Windows Store te kunnen plaatsen, zou Google een speciale versie van Chrome moeten bouwen.

Daar had het bedrijf uiteraard weinig zin in en dus bedacht het een slimme manier om de app alsnog in de Windows Store te plaatsen. Google plaatste enkel een downloadlink. Als gebruikers daarop klikken, komen ze terecht op een installatiepagina, waarna ze Chrome gewoon kunnen installeren.

Alweer verwijderd

Microsoft zag dat niet zitten en heeft de Chrome-installer alweer uit de Windows Store verwijderd. Tegenover The Verge laat het in een statement het volgende weten. “We hebben de Google Chrome Installer App uit de Microsoft Store verwijderd omdat het de voorwaarden schendt.” Daarnaast nodigt Microsoft Google uit een “app die voldoet aan de voorwaarden” te bouwen.

Tegelijk stelt The Verge op basis van commentaar vanuit Google, dat de installer vooral in de Windows Store gezet was om de strijd met neppe Chrome-apps aan te binden. Daarvan staan er een aantal in de Windows Store, en dat is een probleem waar Microsoft ook niet blij mee is. Maar tegelijk is het bedrijf dus ook standvastig als het aankomt op zijn voorwaarden.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Microsoft en Google met elkaar in de clinch liggen. De bedrijven voerden bijvoorbeeld een strijd over een YouTube-app voor Windows Phone en Microsoft nam het tegen Google op in de ‘scroogled’ reclames en rond het batterijgebruik van Chrome.