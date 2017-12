Google Chrome blokkeert vanaf februari 2018 vervelende advertenties

Apps & Software

Google heeft vandaag bekend gemaakt dat het vanaf 15 februari 2018 begint met het blokkeren van advertenties die niet voldoen aan zijn Better Ads Standards. In de dan te lanceren nieuwe versie van Chrome worden alle advertenties die daar niet aan voldoen geblokkeerd, dus ook die van Google zelf.

Dat maakte Google bekend nadat de Coalition for Better Ads afgelopen maandag een nieuw programma presenteerde waarmee advertenties beter moeten worden gemaakt. Het programma, waaraan bedrijven vrijwillig mee kunnen doen, zal in januari 2018 van start gaan.

Betere advertenties

Binnen de standaard zullen advertenties die door de consument als vervelend ervaren worden geblokkeerd worden. Voor de desktop gaat het om pop-up reclames, videoadvertenties die automatisch met geluid afspelen, advertenties die het scherm overnemen en aftellen en grote advertenties die met je mee scrollen.

Op mobiele apparaten gelden weer iets andere standaarden. Naast de hiervoor genoemde advertenties, blokkeert Chrome op mobiele apparaten ook advertenties waar je doorheen moet scrollen, grote vastgezette advertenties, reclames met een dichtheid boven de dertig procent en knipperende geanimeerde advertenties.

Naast het blokkeren van deze advertenties, zal Google ook hardere maatregelen nemen binnen Chrome. Zo worden alle reclames van websites verwijderd of gedownload als ze gedurende een periode van meer dan dertig dagen niet aan de vereisten voldoen.

“Wij geloven dat deze veranderingen ervoor zullen zorgen dat alle contentmakers, groot en klein, op een waardevolle manier hun werk kunnen ondersteunen met online advertenties,” liet Google in een statement in juni over de advertentiestandaarden weten. De standaard is overigens vastgesteld op basis van een onderzoek onder 25.000 Amerikaanse en Europese internetgebruikers.