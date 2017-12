Bijna een kwart van alle bitcoin is niet meer bereikbaar

Business

De bitcoin is zo groot geworden door een aantal factoren. Het (vooralsnog) ontbreken van overheidsbemoeienis en de grote veiligheidsmaatregelen zijn daar twee van. Maar waar er in die eerste binnenkort verandering komt, lijkt die tweede in zekere zin ook een bemoeilijkende factor.

Volgens de site Chainanalysis, dat alle transacties met bitcoin volgt, verkeert bijna een kwart (23 procent) van alle bitcoin in een soort vagevuur. Drie miljoen bitcoin, met een gezamenlijke waarde van zo’n 52 miljard dollar, verkeren in het systeem, maar hun eigenaren kunnen er niet meer bij.

Elk voordeel…

Het gaat om bitcoin die in wallets zitten waarvan de eigenaren de wachtwoorden bijvoorbeeld vergeten zijn of verloren hebben. Daarbij is er geen centrale instantie zoals een bank, die gevraagd kan worden om een nieuw wachtwoord. Daarmee is een van de belangrijkste voordelen van de cryptocurrency in zekere zin ook een nadeel geworden.

Deel van de gedachte achter de bitcoin, is dat het beschermen van de virtuele munten niet bij centrale banken, maar bij de eigenaren zelf moet liggen. De munt bestaat sinds 2009 en toentertijd zullen eigenaren – gezien de geringe waarde bij lancering – lang niet altijd zorgvuldig met hun wachtwoorden om zijn gegaan.

Miljoenen gaan verloren

Daardoor zijn er vele miljoenen aan bitcoin verloren gegaan. Zo is er het bekende verhaal van James Howells die in 2013 per ongeluk een harde schijf weggooide waar 7500 bitcoin op stonden. De totale waarde daarvan is momenteel 131 miljoen dollar. Maar Howells moet wachten tot hij toestemming krijgt van lokale autoriteiten om op een afvalberg op zoek te gaan naar de harde schijf.

Als er bitcoin verloren raken, zijn ze echter over het algemeen ook definitief verloren. Sleutels kunnen niet meer opnieuw gegenereerd worden, dus als hij kwijt is, is hij ook echt altijd kwijt. Dat doet ook vragen rijzen over de toekomstbestendigheid van de cryptocurrency, als al een kwart van de totale bitcoin verloren is.