Online games en spelcomputers meest populaire zoekopdrachten voor kerst en Sinterklaas

Het online marketingplatform SEMrush deed onderzoek naar de meest gezochte cadeaus voor Sinterklaas en kerst en komt tot de conclusie dat de meeste consumenten zoeken naar games en spelcomputers. Dat blijkt uit de Google-zoekopdrachten rond deze tijd van het jaar.

SEMrush doet al ruim negen jaar onderzoek naar het internet en adviseert bedrijven over onder meer SEO. Tegelijk doet het dus ook marktonderzoek, waaronder dat waar het vandaag de resultaten van gepresenteerd heeft. Uit onderzoek blijkt dat de game Minecraft veruit de meest populaire is om cadeau te doen. In november zochten Nederlanders ruim 300.000 keer naar het speelgoedmerk.

Educatieve games

Naast Minecraft is ook Squla, een onderwijsapp, erg populair. Daarmee kiezen Sinterklaas en de Kerstman graag voor educatieve games. Ook Minecraft zou gezien kunnen worden als een educatieve game en is eigenlijk een online variant van Lego. Squla is verder een online oefenprogramma met lesstof voor basisschoolleerlingen.

Verder doen spelcomputers PlayStation 4, Nintendo Switch en de Xbox One het erg goed in de zak van Sinterklaas of onder de kerstboom. Playmobil wordt ook nog vaak als cadeau gekozen voor kinderen en ook op de term Pokémon wordt nog vaak gezocht. Op plek 10 staat Bumba, voor peuters is deze vrolijke clown van Studio 100 veruit het populairste cadeautje voor in de schoen. Opvallend is dat de hele top 5 met populairste cadeaus bestaat uit games en spelcomputers. Pas op plek 6 staat Lego, de grootste speelgoedfabrikant van Europa.

Meer dan 1 miljard euro

Vorig jaar kwamen de online aankopen voor de Sint voor het eerste boven de 1 miljard euro en in de eerste zes maanden van 2017 groeide de online bestedingen met 13 procent. Steeds meer Nederlanders zoeken en kopen online hun decemberaankopen.

Hieronder de complete top twintig meest gezochte kerstcadeautjes.