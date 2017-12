Nieuw Samsung-patent toont ander soort opvouwbare smartphone

Mobile

Het is algemeen bekend dat Samsung werkt aan een opvouwbare smartphone. Volgens het hoofd van de mobiele afdeling, DJ Koh, kunnen we de eerste van die apparaten al in 2018 op de markt verwachten. Een nieuwe patentaanvraag laat zien hoe het apparaat er mogelijk uit komt te zien.

Het nieuwe concept, dat Samsung indiende bij de World Intellectual Property Organization (WIPO), geeft een goed idee van hoe het apparaat er wellicht uit komt te zien. Dat blijkt opmerkelijk dicht bij de ZTE Axon M te liggen, een apparaat met twee schermen dat op meerdere manieren gebruikt kan worden.

Edge-to-edge

Het concept van Samsung bestaat eveneens uit twee verschillende schermen die middels twee scharnieren aan elkaar vastzitten. Er is niet, zoals bij het apparaat van ZTE, een echte naad in het midden. In plaats daarvan zijn er twee gebogen schermen met aan de boven- en onderkant een scharnier.

Doordat Samsung ogenschijnlijk gekozen heeft voor twee randloze schermen, kan de gebruiker het gevoel krijgen ook echt één scherm te gebruiken. Daarnaast kunnen de scharnieren van Samsung 360 graden draaien, terwijl die van Axon maximaal 180 graden draaien.

De patentaanvraag laat een aantal interessante toepassingen voor het scherm zien. Zo ziet Samsung een toekomst voor zich waarbij een scherm gebruikt wordt om te scrollen, terwijl het andere een onbelemmerde blik op je favoriete apps geeft. Ook zou het mogelijk kunnen zijn om te gamen, waarbij een van de schermen dient als controlepaneel of voor extra informatie.

Een eerder patent toonde overigens een smartphone met opvouwbaar scherm, dat niet uit twee losse schermen bestond. Daarbij was er sprake van een extra langwerpig scherm dat meerdere kanten opgevouwen kon worden. Het is maar de vraag welke van de patentaanvragen de uiteindelijke smartphone toont – al zou het kunnen dat er ook een totaal andere opvouwbare smartphone uitkomt van de Zuid-Koreaanse technologiereus.