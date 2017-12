Red Hat waarschijnlijk eerste open-sourcebedrijf met één miljard dollar kwartaalomzet

Business

Het heeft er alle schijn van dat Red Hat het eerste open-sourcebedrijf wordt dat één miljard dollar per kwartaal ophaalt. Omgerekend is dat meer dan 840 miljoen euro. Die conclusie trekt website ZDNet na een analyse.

Als eerste reden voert de website een verklaring van Red Hat-CEO Jim Whitehurst op. Tijdens een gesprek met investeerders zei Whitehurst het fiscale jaar af te sluiten met een omzet die uitkomt op rond de 3 miljard dollar. Dit komt neer op een jaar-op-jaar groei van 20 procent. Een sterke vraag naar hybrid cloud-technologieën is verantwoordelijk voor dit resultaat.

Hoewel Linux een belangrijk onderdeel is voor Red Hat, blijft het bedrijf voor de toekomst actief kijken naar de cloud. Whitehurst gaf aan dat de inkomsten uit cloudinfrastructuur het afgelopen jaar groeiden met 14 procent. Door het Certified Cloud Service Provider-programma nemen de activiteiten in de public- en hybrid cloud-markt toe. Zo biedt Alibaba Cloud, de grootste public cloud van China, Red Hat Enterprise Linux in een pay-as-you-go model aan.

Een andere belangrijke ontwikkeling van de afgelopen tijd is de aankondiging van OpenStack Platform 12, het private cloud-aanbod van het bedrijf. Daarnaast is er de beschikbaarheid van het OpenShift Container Platform als een service broker, waardoor Amazon Web Services direct beschikbaar is vanuit het OpenShift Container Platform. Er werden tevens Red Hat technologieën geïntegreerd in de OpenShift Platform-as-a-Service (PaaS) cloud.

Meer diensten

Whitehurst ziet tevens dat Red Hat OpenShift Application Runtimes (RHOAR) populair is. Hiermee kunnen nieuwe cloud native applicaties gemaakt worden, terwijl bestaande applicaties te optimaliseren zijn voor OpenShift. Door Kubernetes en de grote bijdrage van het bedrijf aan dit project is RHOAR in trek. Levenscyclus in het besturingssysteem zorgt eveneens voor de populariteit.

Tot slot draagt ook het verkopen van andere technologieën aan bestaande klanten bij aan de groei. Voor deals die meer waard zijn dan één miljoen dollar was een jaar-op-jaar groei te zien van 30 procent. Bij betalingen voor applicatieontwikkeling en andere opkomende technologieën was een groei van meer dan 40 procent te zien. Vooral die versterkte focus op cloud, waar automatisch wat minder Linux-afhankelijkheid bij komt kijken, lijkt Red Hat dan ook het eerste open-sourcebedrijf met een kwartaal omzet van een miljard dollar te maken.