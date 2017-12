‘Apple gaat macOS- en iOS-apps combineren’

Apps & Software

Applicaties voor iOS en macOS zullen in 2018 gecombineerd worden. Dat beweren anonieme bronnen van Bloomberg. Door deze stap maakt Apple het mogelijk om een enkele app te gebruiken op meerdere apparaten. Het plan, genaamd Marzipan, bevat een softwareplatform dat de apps geschikt maakt voor de iPhone, iPad en Mac.

Door apps te laten werken op beide platformen komt Apple met een oplossing voor de Mac App Store. Er verschijnen niet veel interessante apps meer binnen de macOS-winkel. Bovendien bieden ontwikkelaars steeds vaker zelf hun apps aan. Na het combineren van beide platformen wordt het interessanter om op beide platformen een app aan te bieden.

Voor ontwikkelaars is het tevens fijn om niet meer afzonderlijke apps voor beide platformen te hoeven ontwikkelen. Marzipan zorgt ervoor dat zij één app maken die gelijk compatibel is op zowel iOS als macOS. Dit maakt het updateproces eveneens een stuk makkelijker en minder tijdrovend.

Onthulling

Apple wil de samenvoeging in het najaar van 2018 realiseren. Dit zou resulteren in beschikbaarheid van Marzipan tijden de introductie van iOS 12 en macOS 10.14. Het is onduidelijk of de iOS App Store en de Mac App Store samengevoegd worden, al is dit wel aannemelijk. De app-winkel voor iPhones en iPads kreeg dit jaar namelijk een nieuw ontwerp, terwijl er sinds 2014 geen nieuwe look meer kwam voor de Mac-versie

De plannen zouden al vergevorderd zijn. Een onthulling tijdens de eigen WWDC-ontwikkelaarsconferentie, die volgend jaar zomer plaatsvindt, is goed mogelijk. Het initiatief is onderdeel van een langetermijnstrategie, waardoor software en hardware meer op elkaar moeten lijken. Bloomberg vroeg Apple om een reactie, maar het bedrijf wilde niet reageren.

Het zou niet de eerste keer zijn dat app-winkels voor verschillende platformen samenkomen. Eerder bracht bijvoorbeeld Google de Play Store naar laptops die draaien op desktop Chrome OS. Gebruikers kunnen hierdoor smartphone- en tablet-apps zoals Instagram en Snapchat op de computer draaien.