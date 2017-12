3GPP stelt officieel de eerste 5G-standaard vast

Networking

Er wordt al lange tijd gewerkt aan de 5G-standaard. 3GPP – de organisatie die wereldwijd telecommunicatiestandaarden opstelt – heeft vandaag officieel de eerste specificatie voor een 5G-standaard erkend. Het gaat om de specificatie 5G NR, die tijdens een meeting in Lissabon werd vastgesteld.

Dat meldt de site Fierce Wireless vandaag. Daarmee is de 5G New Radio standaard een stuk eerder klaar dan in eerste instantie verwacht werd. De bedoeling was oorspronkelijk om de standaarden volgende zomer af te maken, maar onlangs werd besloten om het proces te versnellen. Met succes, aangezien de eerste standaard nu dus bekend is.

De 5G New Radio standaard

De nieuw vastgestelde 5G-standaard omvat een breed spectrum, al is nog niet formeel bekend gemaakt welke. Vanuit de wandelgangen is er wel het geluid dat het alle communicatie onder de 1 GHz, waaronder 600 en 700 MHz, tot 50 GHz beslaat en ook de 3,5 GHz bandbreedte ondersteunt.

De Amerikaanse telecomaanbieder AT&T was een van de bedrijven die de nieuwe standaard zo snel mogelijk bekend wilde hebben. “Onze pogingen waren behoorlijk agressief en het heeft een boel mensen extra tijd en energie gekost, maar het ziet ernaar uit dat we het gehaald hebben,” laat Dave Wolters van AT&T Labs weten. “We geloven dat we ons nu op een punt bevinden, waarbij fabrikanten kunnen beginnen met het ontwerpen en ontwikkelen van chips.”

Toekomst

Nu er een standaard vastgesteld is, kunnen telecomproviders en fabrikanten van hardware aan de slag. Zij zullen zo snel mogelijk beginnen met de uitrol van 5G-netwerken en het maken van 5G-ready producten. Verschillende telecomaanbieders werken al aan de uitrol van 5G-netwerken en stellen dat in de loop van 2018 en 2019 te zullen doen.

Ook in Nederland wordt hier al hard aan gewerkt. Vorige maand sprak het Ministerie van Economische Zaken nog de verwachting uit dat 5G-netwerken hier in de loop van 2020 actief zullen zijn. De frequentieveiling hiervoor vindt in 2019 plaats.