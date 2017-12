Analisten denken dat AMD dankzij EPYC flink gaat groeien

Business

2017 was een goed jaar voor Advanced Micro Devices (AMD). Toch was dat de afgelopen drie maanden niet terug te zien in de aandeelkoers van het bedrijf. Momenteel schommelt die rond de 11 dollar per aandeel. Toch verwachten analisten dat het komende jaar meer succes zal brengen.

In zakenblad Forbes lezen we dat AMD komend jaar zeer succesvol gaat concurreren met Intel. Dat zou AMD doen met zijn EPYC-serie van serverprocessoren. Intel is momenteel nog altijd de dominante fabrikant op die markt, maar de producten van AMD zijn wel erg goed ontvangen en worden door steeds meer fabrikanten en cloudaanbieders gebruikt.

Competitief voordeel

Precies die combinatie zou AMD een competitief voordeel geven waarmee het succesvol tegen Intel zou kunnen vechten. Forbes voorspelt dat AMD een marktaandeel van tien procent zal winnen in de markt van serverprocessoren, wat zich laat vertalen naar een extra winst van vijfentwintig procent per aandeel (EPS).

Tot die conclusie komt Forbes doordat de EPYC-processoren relatief goedkoop zijn en de roadmap voor toekomstige producten redelijk eenvoudig gehouden is. De focus van AMD ligt onder meer op het verhogen van de prestaties per watt en dat maakt ze niet alleen aantrekkelijk om aan te schaffen, maar ook om te gebruiken.

De cijfers

De voorspellingen zijn dat de markt van wereldwijde CPU’s alleen maar gaat groeien. Naar verluidt worden er tegen 2019 zo’n 26 miljoen verkocht. Een marktaandeel van tien procent voor AMD zou dan inhouden dat er 2,6 miljoen EPYC-producten verkocht worden. De waarde daarvan is – gezien de gemiddelde prijs van 550 dollar per processor – zo’n 1,4 miljard dollar.

Daardoor ziet AMD zijn winst groeien naar zo’n 160 miljoen dollar. Omgerekend is dat 17 dollarcent per aandeel, waarmee de EPS van AMD met 25 procent zal toenemen. Volgens Forbes is dat slechts het begin en zullen de aandelen alleen maar waardevoller worden als de EPYC-producten zo goed blijven presteren als ze dat op dit moment doen.