Microsoft voegt Timeline toe aan nieuwe Insider Preview Windows 10

Na tijden van ontwikkeling heeft Microsoft eindelijk de Timeline-functie toegevoegd aan Windows 10. Gebruikers van de Windows 10 Insider Preview Build 17063 die zich in de Fast Ring bevinden, beschikken over de functie. Dat houdt specifiek in dat er een overzicht beschikbaar is waarbij gebruikers makkelijk terug kunnen naar een eerder moment.

Microsoft legt in een uitgebreide blog uit welke vernieuwingen het doorvoert in de nieuwste versie van Windows 10. “Timeline is eindelijk hier! […] Als je net als ons bent, vergeet je vast ook wel eens welke site of app je aan het gebruiken was, of waar je een bestand opgeslagen hebt. Nu kan je apps eindelijk sluiten zonder je zorgen te maken – met Timeline kan je verder gaan waar je gebleven was.”

Hoe het werkt

Middels Timeline kan je voorgaande activiteiten hervatten op de computer waar je op werkt, op andere Windows-computers, maar ook op iOS en Android-apparaten. Dat laatste kan als een app integratie heeft met virtuele assistent Cortana en je de app ook op je eigen mobiele apparaat geïnstalleerd hebt.

Binnen het overzicht van Timeline zijn snapshots van voorgaande relevante activiteiten te zien. Een scrolbalk maakt het eenvoudig om te kijken naar eerdere activiteiten. Ook is het mogelijk om in één overzicht te bekijken wat je allemaal eerder gedaan hebt en is het mogelijk om je activiteiten per uur te sorteren.

In Timeline bestaat alle gebruikersactiviteit uit een combinatie van een specifieke app en een specifiek stuk content dat je aan het bekijken was op een specifiek moment. Elke activiteit is gekoppeld aan een webpagina, document, artikel, afspeellijst of taak. Appontwikkelaars moeten zelf ondersteuning inbouwen.

De potentie van Timeline is erg groot. Mocht je op een iOS of Android-apparaat, of bijvoorbeeld op een Windows-tablet bezig zijn geweest met een Word-document, kan je als je een computer opstart de activiteit daar voortzetten. Dat kan mits Cortana op elk van die apparaten ingeschakeld is.

Andere updates

Microsoft voegt ook andere functies toe aan Insider Preview Build 17063. Zo biedt Microsoft Edge nu ook ondersteuning voor het Fluent Design. En Service Workers. Ook zijn er nieuwe bewegingen toegevoegd aan Precision Touch Pads en heeft de Cortana Notebook een nieuwe design.