Fortinet maakt OT-beveiligingsoplossing beschikbaar

Security

Fortinet heeft zijn beveiligingsoplossing voor de Operationele Technologie (OT) achter cruciale infrastructuren en industriële organisaties beschikbaar gemaakt. De nieuwe oplossing integreert een robuuste firewall, switching en wireless acess point-appliances met de industriële dreigingsinformatie van FortiGuard. Zo moet voorzien worden in geïntegreerde toepassingen voor cyberbeveiliging van industriële systemen, zoals ICS- en SCADA-systemen.

Het bedrijf belooft de beveiligingsuitdagingen waar cruciale infrastructuren en industriële organisaties mee te maken krijgen op te lossen. Tegelijkertijd verenigt de Fortinet Security Fabric de controle over en het beheer van zowel OT- als traditionele IT-infrastructuren. Met Security Fabric is geavanceerde segmentatie, toegangsbeheer en malware-bescherming mogelijk voor cruciale infrastructuren en industriële organisaties.

Eén van de onderdelen die we terugvinden is FortiGate Rugged Series, een reeks alles-in-een firewalls die gespecialiseerde bescherming bieden voor het beveiligen van cruciale infrastructuren en beheernetwerken tegen kwaadaardige aanvallen. De FortiSwitch Rugged Series bestaat op zijn beurt uit producten die alle prestaties en beveiliging van de FortiSwitch-reeks bieden. Ze zijn extra versterkt zodat zij ideaal zijn voor het gebruik onder barre omstandigheden in de buitenlucht. Het beheer vanuit de FortiGate zorgt voor eenvoudiger gebruik en uitbreiding van beveiligingsbeleid naar de switchpoorten.

Meer functionaliteiten

Anderzijds vinden we de FortiAP Outdoor Series, dat uit veilige, op identiteiten gebaseerde wifi access points bestaat. Het beheer vindt plaats met de wireless controllerfunctie die geïntegreerd is in de FortiGate. Door te combineren met FortiSwitch wordt er voorzien in een verenigde toegangslaag met algemene beleidsregels voor beveiliging. Fortinet aan dat de reeks robuuste en openluchtoplossingen producten biedt in verschillende vormen met eigenschappen, zoals bescherming tegen elektromagnetische interferentie en vibratietolerantie.

De apparaten beschikken over het beveiligingsbesturingssysteem FortiOS en worden ondersteund door de Industrial Security Service van FortiGuard. Dit voor de bescherming van de meest gebruikte industrial control systems (ICS) en supervisory control and data acquisition (SCADA)-apparaten en -toepassingen. De Industrial Security Service van FortiGuard levert OT-specifieke, real-time dreigingsinformatie voor de bescherming van kwetsbaarheden, diep inzicht en fijnmazige controle over propriëtaire ICS- en SCADA-protocollen.