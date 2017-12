Google waarschuwt ontwikkelaars voor 64-bit toekomst van Android

Apps & Software

Google zal ontwikkelaars over een aantal jaar vragen om een 64-bit-versie van apps in Google Play aan te bieden, naast de 32-bit-uitvoering. Het bedrijf schrijft in een ontwikkelaarsblog over de periode die komen gaat. Vanaf augustus 2019 zal deze eis in werking treden.

Ondersteuning voor 64-bit-architecturen werd al geïntroduceerd in Android 5.0 Lollipop, de versie uit 2015. Tegenwoordig heeft meer dan 40 procent van de Android-toestellen de ondersteuning, naast 32-bit. Bij applicaties die native bibliotheken gebruiken biedt 64-bit-code doorgaans aanzienlijk beter prestaties, met extra registers en nieuwe instructies.

In de toekomst komen er dus Android toestellen die alleen 64-bit code ondersteunen. Daarom zal de Play Console vanaf augustus 2019 eisen dat nieuwe apps en app-updates kunnen draaien op apparaten zonder 32-bit-ondersteuning. Dit betekent binnen dezelfde APK of één van de multiple APK’s die gepubliceerd zijn. Apps die geen native code bevatten blijven onaangetast.

Google wil ontwikkelaars vroegtijdig op dit beleid wijzen zodat zij genoeg tijd krijgen om 64-bit-ondersteuning te bouwen als die er nog niet is. Het bedrijf belooft in de toekomst tevens met grondige inzichten te komen over de voordelen van 64-bit native bibliotheken op Android. Ondertussen wordt voor meer informatie verwezen naar de CPU’s en architecturen handleiding van de NDK.

Noodzaak

De twee architecturen onderscheiden zich ook van elkaar doordat 64-bit apparaten met meer werkgeheugen ondersteunt. Zo kunnen toestellen meer apps in het werkgeheugen opslaan en is er beter te multitasken. Bovendien kan een 32-bit-app niet draaien op een 64-bit-apparaat. De eis voorkomt dat bepaalde apps in de toekomst niet meer bruikbaar zijn.

Apple voerde hetzelfde beleid al eerder door. Sinds 2015 moeten ontwikkelaars 64-bit ondersteunen, terwijl de 32-bit-ondersteuning recentelijk volledig geschrapt werd. Google is later met de stap, maar dat is ook logisch. Android ondersteunt immers veel meer apparaten dan iOS, waardoor de implementatie langer duurt.