Litouwen verbiedt Kaspersky Lab-software op gevoelige computers

De regering van Litouwen ziet software van het Russische Kaspersky Lab als een potentiële bedreiging voor de nationale veiligheid. Daarom zullen de producten van het bedrijf niet langer meer op gevoelige computers gebruikt mogen worden. De software wordt verwijderd van computers die kritieke infrastructuur beheren, zoals energie, financiën en transport.

Eerder dit jaar kwam de Amerikaanse regering met een verbod op de software van Kaspersky, vanwege vrees voor mogelijke banden met inlichtingendiensten in Moskou en dat de software gebruikt kan worden voor Russische spionage. Het cybersecuritybedrijf was het hier niet mee eens. Eerder deze week werd bekend dat een stap naar de rechter het verbod in Amerika terug moet draaien.

Verklaringen

Tegenover Reuters zegt Rytis Rainys, adjunct-directeur bij het cybersecurity-agentschap van Litouwen, het volgende: “Informatie van computers die de software gebruiken kan lekken naar landen waar we niet willen dat het daar belandt. We vertrouwen op meerdere bronnen voor de conclusie, waaronder informatie van onze partners en inlichtingenbronnen.”

Kaspersky kan zich niet vinden in het besluit en weegt de mogelijkheden om het aan te vechten af. Het bedrijf wijst erop dat er geen ongepaste banden zijn met welke overheid dan ook. Daarom vindt Kaspersky het teleurstellend dat het besluit genomen is door de regering van Litouwen. Ook wordt er gesteld dat het lijkt alsof het bedrijf verstrikt geraakt is in een geopolitieke strijd, wat resulteert in beschuldigingen waarvoor geen geloofwaardig bewijs gepresenteerd is.

Europa

Litouwen hoort bij de Europese Unie. Er was al wel eerder een lidstaat die zich uitliet over de mogelijke banden. Zo raadde het belangrijkste cyberagentschap uit het Verenigd Koninkrijk, National Cyber Security Centre (NCSC), overheidsorganen af antivirussoftware van Russische bedrijven te gebruiken. NCSC wil dat systemen die informatie bevatten waarmee de nationale veiligheid aangetast wordt als de Russische overheid daar toegang tot krijgt de producten niet meer gebruiken.