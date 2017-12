Nieuw lid raad van bestuur Dropbox lijkt voorbode op beursgang

Business

Dropbox voegt de voormalig chief financial officer (CFO) van Nike, Don Blair, toe aan de raad van bestuur. Deze stap lijkt wederom een teken dat het bedrijf zich voorbereidt op een beursgang. Met de ervaring van Blair moet dat minder problemen opleveren.

Blair brengt meer dan drie decennia financiële- en management-expertise op globale schaal met zich mee. In de 16 jaar dat hij aan het roer zat bij Nike werd de omzet meer dan verdriedubbeld. Over Nike zegt Dropbox-CEO Drew Houston dat het lang een inspiratiebron voor hem was. Vanaf het eerste moment dat Houston Blair ontmoette, deelden ze een zelfde mening over het bouwen van een merk en bedrijf.

Signaal

Eerder dit jaar doken er geruchten op over voorbereidingen voor een beursgang. Zo zou er al samen zijn gewerkt met banken om de basis voor de beursgang te leggen. Cloud Pro citeert analist Clive Longbottom over de nieuwe stap, die stelt dat het er inderdaad erg op lijkt dat de beursgang in aantocht is. Volgens Longbottom is het de vraag wanneer het daadwerkelijk gaat gebeuren.

De analist geeft aan dat het binnenhalen van Blair een duidelijk doel aantoont. De voormalig Nike-CFO brengt een achtergrond van grote bedrijfsfinanciering mee, in plaats van voortdurend geld ophalen met investeringsrondes. Longbottom denkt dat Blair een grondige analyse op Dropbox loslaat voordat hij een beursgang plaats laat vinden. Dit zou een jaar kunnen duren.

Meg Whitman

In september maakte het bedrijf nog bekend dat HPE-CEO Meg Whitman zal toetreden tot de raad van bestuur. Ook zij brengt veel ervaring met zich mee. Zo vulde de topvrouw eerder bestuurlijke posities in bij Disney, Hasbro en Procter & Gamble. Ook was Whitman CEO van eBay toen het bedrijf nog een kleine startup was met 30 werknemers en een omzet van 4 miljoen dollar.