Eric Schmidt stopt als bestuursvoorzitter van Alphabet

Business

Eric Schmidt stapt op als voorzitter van de raad van bestuur van Alphabet. Dat is het moederbedrijf van Google. Hij vertrekt niet helemaal, maar blijft aan als regulier bestuurslid en technisch adviseur van het bedrijf. Waarom Schmidt niet langer plaatsneemt als voorzitter is niet bekend.

Dat heeft Alphabet vandaag in een statement bekend gemaakt. Schmidt werd in juli 2001 aangesteld als CEO van Google en vanaf april 2004 was hij voorzitter van de raad van commissarissen van het bedrijf. In april 2011 stond hij zijn positie als CEO af aan Larry Page, waarna het bedrijf in 2015 werd ondergebracht onder het alomvattende Alphabet.

Vertrek als bestuursvoorzitter

“Sinds 2001 heeft Eric ons geholpen met zijn kennis rond bedrijfsvoering en technische ervaring, maar ook met zijn duidelijke visie op de toekomst van technologie,” aldus Larry Page, de CEO van Alphabet. “Hij zal zijn zeventienjarige staat van dienst bij ons bedrijf blijven uitbreiden en ons helpen als adviseur op gebieden van wetenschap en technologie. Ik ben ongelofelijk enthousiast over de vooruitgang die onze bedrijven boeken en over de sterke leiders die deze innovatie helpen vormgeven.”

“Larry, Sergey, Sundar en ik geloven allemaal dat dit het juiste moment in de evolutie van Alphabet is voor deze evolutie. De Alphabet-structuur werkt goed en ook Google en de Other Bets doen het fantastisch,” vertelt Schmidt zelf in een statement. “De afgelopen jaren heb ik veel van mijn tijd besteed aan wetenschap en technologie, maar ook filantropie en ik wil dat werk blijven uitbreiden.”

Een opvolger is er nog niet voor Schmidt. Verwacht wordt dat er een non-executive voorzitter wordt aangesteld. Die zou dan geen uitvoerende bevoegdheden krijgen, maar enkel de vergaderingen leiden.