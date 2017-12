Xiaomi boekt dit jaar veel hogere financiële resultaten dan verwacht

Business

De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi heeft vandaag bekend gemaakt dat het zijn financiële doelen dit jaar ruimschoots zal halen. Bronnen bekend met de materie stellen dat het mogelijk zo’n 18 procent meer verdient dan oorspronkelijk verwacht werd.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van bronnen binnen Xiaomi. Het bedrijf zal dit jaar een omzet van zo’n 17 tot 18 miljard dollar boeken. Verder bedraagt de winst naar schatting 1 miljard dollar. Voorspeld wordt dat het bedrijf in 2018 maar liefst 2 miljard dollar aan winst boekt.

Op weg naar de beurs

Het Chinese Xiaomi wil een dezer jaren een beursgang maken. Daarbij zou het bedrijf minstens 50 miljard dollar waard willen zijn, maar dat doel behaalt men naar verluidt ruimschoots. De voorspelling is dat het bedrijf zo’n 100 miljard dollar waard is bij een eventuele beursgang.

Xiaomi was in 2014 korte tijd de meest waardevolle startup ooit. De waarde van het bedrijf werd tijdens een investeringsronde geschat op zo’n 46 miljard dollar. De verkopen stagneerden echter in de jaren daarna, toen het bedrijf te snel uitbreidde naar nieuwe markten. Rivalen als Hauwei, Vivo en Oppo deden het op dat moment beter.

Verandering en lancering

Na een flinke interne hervorming, bracht het bedrijf daar weer verandering in. Het afgelopen kwartaal was Xiaomi de vierde fabrikant van China, waarmee het Apple wist in te halen. Ook lanceerde het opnieuw in verschillende landen, waaronder Indonesië, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam.

“Dit is voor Xiaomi een mooi moment om een beursgang te maken, want het gaat erg goed met het bedrijf,” aldus IDC’s onderzoeker Kiranjeer Kaur. “Als ze een goede waardering willen, is dit het moment om een beursgang te maken. Maar het zal zich er wel van moeten vergewissen dat consumenten zijn high-end apparaten willen kopen, in plaats van alleen zijn goedkopere toestellen.”