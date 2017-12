Acer Swift 3 met AMD Ryzen Mobile-processor spoedig beschikbaar

Hardware

Er zijn nieuwe modellen van de Acer Swift 3 op internet opgedoken, die gespot werden door PC Watch. De uitvoeringen beschikken over een AMD Ryzen Mobile-processor. Momenteel heeft alleen de HP Envy x360 15z touch een dergelijke chip, maar daar komt binnenkort verandering in.

Het blijkt dat we twee nieuwe Acer-notebooks kunnen verwachten: een Acer Swift 3 met een Ryzen 5 2500U-processor en een Acer Swift 3 met de krachtigere Ryzen 7 2700U-processor. In de Verenigde Staten zal het eerste model 750 dollar kosten. Voor de uitvoering met een Ryzen 7 2700U-processor betaalt met 950 dollar.

In beide gevallen beschikken de laptops over een 15,6-inch scherm met een resolutie van 1920 x 1080. Er wordt gebruikgemaakt van 8GB werkgeheugen. Bovendien vinden we twee usb 3.0-poorten, één usb 2.0-poort, een HDMI-poort en een usb 3.1 type-C-poort. We treffen tevens een verlicht toetsenbord aan, alsmede 802.11ac wifi, stereospeakers en SD-kaartlezers.

Twee versies

Het verschil tussen beide uitvoeringen ziet er als volgt uit: het goedkopere model komt met 256GB solid-state storage en AMD’s 2 GHz quad-core processor met Radeon Vega 8-graphics. De duurdere laptop beschikt over 512GB solid-state storage en een 2,2 GHz quad-core chip mer Radeon Vega 10-graphics. Wat we verder weten is dat de Acer Switch 3 de afmetingen 370,5x255x18,8mm kent en 2,2 kilogram weegt. Verder vinden we een 3320mAh accu in de notebooks.

Overigens hebben Europese retailers de aankomende Acers al in hun webshop opgenomen. Zij verwachten de laptops in de week van 8 januari te kunnen leveren, als de beurs CES plaatsvindt. In Europa zouden de notebooks 849 euro en 999 euro gaan kosten. Tijdens CES zal er ongetwijfeld meer bekendgemaakt worden.