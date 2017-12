Netflix stelt strikte eisen voor ondersteuning hdr op Windows

Consumer

Netflix ondersteunt hdr-video’s op Windows-apparaten enkel als er een grafische processor van Intel of Nvidia ingebouwd is. Apparaten met een gpu van fabrikant AMD werken dus niet. Daarnaast moeten de gpu’s die wel geaccepteerd worden, zeer recentelijk gemaakt zijn.

Netflix heeft op zijn site een lijst gepubliceerd met alle vereisten voor hdr. Er kan in Microsoft Edge, maar ook in de Windows-app gekeken worden naar video’s in die hoge kwaliteit.

Vereisten volgens Netflix

Op de site van Netflix is precies te vinden welke eisen er gesteld worden aan apparaten om in hdr te kunnen streamen. In het geval van een geïntegreerde Intel gpu stelt Netflix de volgende eisen:

Windows 10 Creators Update is vereist (versie 1703).

CPU: 7e generatie Core-processor (i3, i5, of i7 7xxx of 7Yxx) of hoger.

Grafische driver: 22.XX.XX-seriee, versie 4708 of hoger.

En als je in bezig bent van een apparaat met een gpu van Nvidia, gelden de volgende vereisten:

Windows 10 Fall Creators Update is vereist (versie 1703).

GPU: 1050-, 1060-, 1070- en 1080-kaarten met minimaal 3 GB videogeheugen.

Grafische driver: 387.68 (23.21.13.8768) of hoger.

Dankzij de hdr-functie worden de weergegeven kleuren een stuk levendiger gemaakt. Zo worden lichte delen lichter gemaakt en donkere delen iets donkerder gemaakt. Het contrast is daardoor groter en het kleurbereik ook. Beelden zijn als gevolg daarvan een stuk realistischer.