‘Goldman Sachs werkt aan handelsdesk voor cryptovaluta’

Goldman Sachs is volgens bronnen van Bloomberg bezig met het opzetten van een handelsdesk voor cryptovaluta, zoals de bitcoin. De bank wil deze dienst tegen het einde van juni gerealiseerd hebben, al vindt het bedrijf een eerder moment niet erg. Er zouden nog wel beveiligingsproblemen uitgewerkt moeten worden.

Momenteel is Goldman Sachs bezig met het opzetten van een team in New York. Zodra de handel toegestaan wordt, is de bank het eerste grote Wall Street-bedrijf dat handel toestaat. Er moet nog bepaald worden waar de handelsdesk zich positioneert. Een mogelijkheid is dat we de dienst terugvinden tussen de valuta- en grondstoffenhandelseenheid, waar transacties elektronisch uitgevoerd worden.

Door een handelsdesk te realiseren gaat Goldman Sachs een rol spelen in het koppelen van kopers en verkopers aan elkaar. Hierbij wordt geld verdiend door het verschil tussen aan- en verkoopprijs en door te arbitreren tussen verschillende beurzen. Dat laatste kan veel geld opleveren, aangezien de prijzen van cryptovaluta’s op verschillende beurzen erg uit elkaar lopen.

Tegenover Reuters wilde Goldman Sachs de berichtgeving niet bevestigen, maar er werd ook niet heel geheimzinnig gedaan. Het bedrijf laat weten te onderzoeken hoe het best de klant te kunnen dienen, aangezien er vanuit de klant een vraag is naar digitale valuta. Eerder zei CEO Lloyd Blankfein dat er onderzocht wordt hoe de bank bitcoindiensten aan kan bieden.

Daling

Het nieuws komt op een opvallend moment, aangezien de markt voor cryptovaluta vandaag te maken heeft met flinke dalingen. Zo staat de bitcoin op het moment van schrijven rond de 12.000 dollar. Begin deze week werd de munt op sommige beurzen nog voor 20.000 dollar verhandeld. Ook ethereum, de tweede cryptovaluta, is flink in waarde gedaald. Deze munt was eerder deze week bijna 880 dollar waard, terwijl ethereum nu rond de 550 dollar kost.