Ericsson haalt 370 miljoen dollar op voor onderzoek naar 5G

Ericsson heeft 220 miljoen dollar bij de Nordic Investment Bank opgehaald, terwijl een bedrag van 150 miljoen dollar van AB Svensk Exportkredit afkomstig is. Het gezamenlijke bedrag, omgerekend meer dan 310 miljoen euro, wordt besteed aan uitbreiding van het onderzoek naar 5G, mobiel en Internet of Things (IoT).

De 370 miljoen dollar zal de 98 miljoen van NIB vervangen, dat in 2019 zou komen te vervallen. De nieuwe leningen lopen in 2023 en 2025 af. Het bedrijf geeft aan dat de investeringen voortkomen uit de strategie. Er zijn al 38 partijen die meewerken aan de ontwikkeling van en voorbereiding op 5G netwerken, naar eigen zeggen het meeste aantal. Ericsson wil zijn leiderschapsrol dan ook graag versterken.

5G-netwerken zullen de komende jaren daadwerkelijk gerealiseerd worden. Bij Ericsson heerst de overtuiging dat in 2020 een brede uitrol plaatsvindt. Tegen het einde van 2023 zijn er volgens het bedrijf één miljard 5G-abonnementen afgesloten. Deze technologieën zullen onze manier van innoveren, samenwerken, produceren, leven en zaken doen veranderen, legt Ericsson uit.

Resultaten Ericsson

De focus van Ericsson op een sterk 5G-netwerk is deze maand terug te zien in het nieuws. Zo werden er met twee grote partijen overeenkomsten gesloten, namelijk Verizon en Deutsche Telekom. Ook verzorgt het bedrijf met AT&T proeven in Texas en met KDDI in Japan, terwijl het zich ook aansloot bij de 5G-werkgroep van de Australische overheid.

De nieuwe investeringen volgen kort op de goedkeuring van de eerste 5G-standaarden door de 3GPP. Met deze afspraken moet onder meer de uitrol van 5G versnellen. Daarna maakte Ericsson bekend een interoperabiliteitsproef uit te voeren met de 5G New Radio (5G NR) standaarden. Daarbij doet men proeven in meerdere landen om te zien of de prototypes ook echt werken. De tests vonden plaats in Australië, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Europa. Bij de demo’s werd er gebruikgemaakt van de 3,6GHz mmWave en 28GHz spectrumfrequenties.