‘Israël overweegt eigen digitale valuta’

De centrale bank van Israël zou onderzoek doen naar het uitgeven van een digitale valuta. Dat beweert een bron van Reuters. Op deze manier wil de bank een sneller betalingssysteem realiseren, alsmede de hoeveelheid contant geld in de economie terugbrengen.

Indien er groen licht gegeven wordt vanuit de centrale bank, dan is de overheid bereid om er wetgeving voor te maken en de plannen op te nemen in zijn budget en economische plannen voor 2019. Sommige economen voorzien vanwege de populariteit van bitcoin en andere cryptovaluta een toekomst waarbij de technologie gebruikt wordt tussen verschillende economieën. In dat geval maken centrale banken digitale valuta.

Toch beweert de bron van Reuters dat een digitale valuta, of het nou van Israël of een ander land afkomstig is, gecentraliseerd en veilig is. Ook krijgen deze vormen van geld te maken met regels tegen witwassen. Dit is wat anders dan de bitcoin en vergelijkbare munten, die gedecentraliseerd zijn en waarbij de waarde vaak snel omhoog en omlaag gaat.

Eerder onderzoek

Volgens de Israëlische bron van Reuters kijken centrale banken over de gehele wereld naar het gebruik van digitale valuta, iets wat Israël dus ook moet doen. De centrale bank van het land wilde tegenover het persbureau niet reageren. Er zijn echter wel aanwijzingen die te koppelen zijn aan de huidige berichtgeving. Zo publiceerde de centrale bank vorige maand een publieke raadpleging voor het realiseren van een infrastructuur die onmiddellijke betaling in Israël realiseert.

Er werd toen gesproken over de eerste fase in een proces voor het opzetten van een geavanceerde, efficiënte en betrouwbare infrastructuur in Israël. Deze wordt toegevoegd aan het bestaande betalings- en afwikkelingssysteem en zal dienen voor het afwikkelen van directe retailbetalingen, zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en Zweden al gebeurt. Het verwerken van betalingen kan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Het bedrag wordt direct afgeschreven bij de betaler en de begunstigde ziet het bedrag erg snel verschijnen.