HP Envy x2 met Qualcomm-processor komt vermoedelijk in maart of april 2018 uit

Hardware

Microsoft kondigde kortgeleden aan dat het in 2018 voor het eerst komt met laptops die op ARM-processoren draaien. De eerste modellen zijn al aangekondigd, maar laten voorlopig nog even op zich wachten. Dat maakt het extra verrassend dat een van de apparaten al goedgekeurd is door de Amerikaanse FCC.

Het gaat om de HP Envy x2, een laptop die moet draaien op de Qualcomm Snapdragon 835 processor. De verwachting is dat het apparaat op zijn vroegst in de lente van 2018 uitkomt en dat lijkt nu bevestigd te zijn. HP zal naar het schijnt wachten tot Microsoft klaar is met Redstone 4, de eerstvolgende grote update van Windows 10. Die update moet in de loop van maart of april 2018 uitgebracht worden.

Specificaties zijn bekend

Mede door het rapport van de FCC en eerdere berichten, is al een hele rits specificaties bekend. Het gaat om een apparaat dat draaiende gehouden wordt door een Qualcomm Snapdragon 835-processor en ook voorzien is van een mobiele chip. Daardoor zou je dus overal verbinding moeten kunnen maken met het internet.

De HP Envy x2 is lichter dan een iPad Pro en weegt slechts 698 gram. Het apparaat is ook erg dun: 6,9 mm op zijn dikste punt. Daarnaast heeft het apparaat een 12-inch Full HD scherm met Gorilla Glass 4 – en kan het dus wel tegen een stootje. De Snapdragon-processor heeft verder acht gigabyte aan werkgeheugen en de gebruiker beschikt over een opslagcapaciteit van 256 gigabyte.

HP voorziet de Envy x2 ook nog van speakers van Bang and Olufsen, een USB Type-C ingang, een SD-kaartingang en een camera aan de achterkant met dertien megapixelsensor. Afgezien daarvan is er overigens ook nog een stylus die wordt meegeleverd.