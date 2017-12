PoE Texas combineert usb type-C met PD en PoE

Hardware

Veel fabrikanten maken tegenwoordig gebruik van usb type-C, waarbij het nieuwe Power Delivery (PD) protocol aanwezig is. CoolGear en PoE Texas gaan samen usb type-C combineren met PD en Power over Ethernet (PoE). Begin 2018 moeten de POE-USBC-Kit en de AT-USBC-Kit lanceren, die alles bieden voor usb-C PD over Ethernet.

PoE Texas legt uit dat type-C beschikt over tien keer de kracht van eerdere usb-protocollen. Daardoor kan de technologie, die we in moderne elektronica vinden, bijvoorbeeld een telefoon opladen binnen 15 minuten. Toch is het lastig om een type-C lader te vinden die compatibel is met meerdere apparaten. Daarom ontwikkelde CoolGear de CG-DCPD21W, een slank, kostenefficiënt type-C PD-apparaat met een zo breed mogelijke compatibiliteit.

Daartegenover staat dat PoE de kosten voor het type-C laat afnemen. Dit komt doordat er niet de behoefte is aan een nieuwe elektronische infrastructuur. Ethernet kan tot 100 meter power en data overbrengen, terwijl dat bij type-C drie meter is. Er zijn dus meerdere zaken die PoE Texas wil verbeteren met zijn aankomende producten.

Details

Hiervoor ontwikkelde PoE Texas de AT-USBC-Kit, een aangepaste 802.3af/PoE+-splitter die 25 watts PoE ondersteunt (actief en passief). Ook is het 24 Volt Passive voor personen die zowel de Power Supplying Equipment (PSE) als de Powered Device willen bedienen. De POE-USBC-Kit gebruikt de 24 volt PoE-standaard tot 25 watt. Daarnaast is het gebaseerd op uPoE (IEEE 802.3bt), waarschijnlijk de nieuwe standaard in 2018. PoE Texas ontwikkelde 60 watt PoE PSE’s met ontwerpen voor 60 watt PoE-splitters voor de ondersteuning van volledige capaciteit USB-C PD.

Veel meer details hebben PoE Texas en Coolgear nog niet gedeeld. Het is de bedoeling dat de POE-USBC-Kit en de AT-USBC-Kit in het eerste kwartaal van 2018 verschijnen. Een eventuele aanschafprijs is nog niet gecommuniceerd.