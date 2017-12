‘Samsung Galaxy S9 krijgt gewoon een 3,5mm-ingang’

Mobile

Het is een spagaat waar smartphonefabrikanten mee te maken hebben. Laat je de 3,5mm-ingang weg, zodat je toptoestel nog dunner kan worden, of kies je voor het gebruiksgemak en laat je hem toch zitten? Samsung lijkt er bij de Galaxy S9 voor gekozen te hebben de ingang toch te plaatsen.

Een foto die geplaatst werd op Slashleaks laat zien dat het Zuid-Koreaanse bedrijf een ingang laat voor de 3,5mm-ingang. Het gaat om een beeld van de USB-C chip, waar dit uit af te leiden valt. Slashleaks is een redelijk betrouwbare bron, maar tegelijk dient het nieuws toch met een kleine korrel zout genomen te worden. De presentatie van de smartphone ligt ook nog enige tijd in de toekomst.

Enkele details

Naar verluidt beschikken de Samsung Galaxy S9 en de grotere Galaxy S9 Plus over een 5,8-inch en een 6,2-inch scherm. Het zou gaan om Super AMOLED-schermen, van het Infinity-type. Dat betekent dat de randen zeer smal zullen zijn en dat het om een gebogen display gaat. Naar het schijnt draaien de toestellen op de Qualcomm Snapdragon 845, die eerder deze maand gepresenteerd is.

De reguliere Galaxy S9 zou verder vier gigabyte aan werkgeheugen krijgen. De Galaxy S9 Plus schijnt voorzien te zijn van zes gigabyte aan werkgeheugen. Verder hebben allebei de telefoons volgens de geruchten 64 gigabyte aan opslagcapaciteit. Naar het schijnt zit er verder een vingerafdrukscanner op de toestellen, al weten we niet zeker waar die komt te liggen. Samsung werkt er hard aan om die onder het display te kunnen plaatsen, maar de vraag is nog altijd of de technologie op tijd klaar is.

Ook gaat het verhaal rond dat Samsung de Galaxy S9 en S9 Plus van grote batterijen voorziet. Het zou gaan om een accu met een capaciteit van minstens 3200 mAh, waarmee die relatief groot is. De verwachting is dat we de komende weken meer details te horen krijgen: Samsung schijnt de toestellen in februari 2018 te presenteren.