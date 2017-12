WhatsApp stopt ondersteuning Windows Phone 8 en ouder

Apps & Software

WhatsApp stopte eerder dit jaar met de ondersteuning van Windows Phone 7 apparaten. Vandaag heeft ’s werelds grootste berichtenapp laten weten dat het op 31 december 2017 stopt met de ondersteuning van Windows Phone 8.0 en ouder.

Vanaf komende zondag is het niet langer mogelijk om nieuwe accounts aan te maken binnen dat systeem. Daarnaast is het niet langer toegestaan om bestaande accounts te verifiëren op nieuwe Windows Phone 8.0-apparaten. Tegelijk is het wel nog mogelijk om de app te gebruiken op die toestellen. Naast Windows Phone 8, laat WhatsApp ook de ondersteuning van een aantal andere besturingssystemen vallen. Het gaat om de volgende systemen en data:

BlackBerry OS en BlackBerry 10: ondersteuning vervalt op 31 december 2017

Windows Phone 8.0 en ouder: ondersteuning vervalt op 31 december 2017

Nokia S40: ondersteuning vervalt op 31 december 2018

Android-versies 2.3.7 en ouder: ondersteuning vervalt op 1 februari 2020

Uiteraard raadt het team van WhatsApp gebruikers aan om hun toestellen snel te upgraden naar nieuwere versies van de besturingssystemen of een nieuw mobiel apparaat aan te schaffen. Zo noemt het voor Android versie 4.0 en nieuwer, voor iPhones iOS 7 en nieuwer en voor Windows Phone 8.1 en nieuwer aan.

1 miljard gebruikers

WhatsApp heeft wereldwijd meer dan 1 miljard dagelijks actieve gebruikers. Gebruikers versturen meer dan 55 miljard berichten en meer dan 4,5 miljard foto’s per dag. Desondanks is het moeilijk om geld te verdienen met de app: dat komt omdat men geen advertenties gebruikt. Om die reden komen er zakelijke accounts naar de berichtenapp, waar bedrijven wel geld voor moeten betalen.