Microsoft legt uit waarom opvouwbare smartphones de volgende stap vormen

De eerste opvouwbare smartphone is, met de ZTE Axon M, al gelanceerd. En als we op de verhalen afgaan, komen er volgend jaar nog een paar op de markt. Een daarvan zou van Samsung komen en heet de Galaxy X en de ander schijnt van Microsoft te komen. In een patentaanvraag schrijft Microsoft waarom de tijd rijp is voor een opvouwbare smartphone.

In de aanvraag, die overigens ontdekt werd door de site The Win Central, schetst Microsoft een beeld van de smartphonemarkt op dit moment. Volgens het Amerikaanse bedrijf willen consumenten steeds grotere schermen, voor een “rijkere gebruikservaring”. Maar dat zorgt voor problemen.

Grotere schermen, kleinere toestellen

Microsoft schrijft in zijn patentaanvraag dat de vraag van consumenten naar grotere schermen bedrijven voor een behoorlijk groot probleem stelt. Het formaat van smartphones heeft zo’n beetje zijn maximale grootte bereikt. Toestellen kunnen wel groter worden, maar passen dan niet meer in de hand van de gebruiker, zijn minder fijn en passen niet meer in de broekzak.

Om die reden worden “apparaten met dubbel schermen populairder”. Volgens het bedrijf zijn deze typen apparaat uiterst geschikt om op de vraag van gebruikers in te spelen. Door twee schermen aan elkaar te verbinden en het mogelijk te maken om ze open en dicht te klappen, passen ze toch in de broekzak en voldoen daarmee aan de behoefte van de consument naar grotere schermen.

Wat Microsoft betreft, zijn de nieuwe toestellen met grotere schermen die tegelijk dicht te klappen zijn, dus slechts de logische evolutie van de smartphone.