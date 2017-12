Meerdere rechtszaken tegen Apple gelanceerd wegens langzamere smartphones

Mobile

Vorige week bleek dat Apple bepaalde smartphones bewust iets langzamer maakte. Het ging om toestellen waarvan de accu wegens bijvoorbeeld ouderdom of kou minder presteerde. Om die accu’s te sparen, werden ze kunstmatig langzamer gemaakt. Daar wordt niet heel vrolijk op gereageerd, want Apple wordt door meerdere partijen aangeklaagd.

In de Verenigde Staten zijn volgens persbureau Reuters in totaal acht rechtszaken aangespannen in een week tijd. Het gaat om zaken die als groepsgeding opgezet worden, waarbij advocatenbureaus miljoenen iPhone-gebruikers willen vertegenwoordigen. Het probleem is verder groter dan alleen de Verenigde Staten: ook in andere landen worden zaken aangespannen tegen Apple.

Langzamere telefoons

Het gedoe komt voort uit een gerucht dat al een tijdje bestaat. Apple zou bepaalde telefoons langzamer gemaakt hebben, wat vorige week bevestigd werd door het bedrijf. Het schreef toen zelf dat het ging om toestellen waarvan de accu bijna leeg was, verouderd raakte of als het toestel in erg koude omstandigheden gebruikt werd.

In die situaties is de belasting van de accu te groot en het risico is dat die dan voortijdig uitvalt. Door de processor iets terug te klokken, wordt de accu gespaard en kan die langer mee. In een van de aanklachten lezen we dat het “onvermogen van de batterij om de belasting van de processor” aan te kunnen een ontwerpfout is. “Maar in plaats van dat het dit defect oploste door gratis een vervangende batterij te installeren, probeerde Apple het probleem te verbergen”.

Kenners stellen tegenover Reuters dat als aantoonbaar gemaakt kan worden dat consumenten hun toestel vervangen hebben, omdat dit langzamer werd, de zaken kans maken. Tegelijk hoeft dat niet zo te zijn: het kan ook dat rechters juist besluiten dat het een prima oplossing van Apple was om zoveel mogelijk mensen te helpen.