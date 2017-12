Amazon neemt maker slimme camera’s en deurbellen over

Business

Blink, een startup die slimme beveiligingscamera’s en deurbellen maakt, laat weten overgenomen te zijn door Amazon. Het bedrijf begon in 2014 met een campagne op Kickstarter, waarna een slimme camera begin 2016 realiteit werd. Het is niet bekend hoeveel geld er bij de acquisitie komt kijken.

De camera’s van Blink vallen in de smaak omdat ze twee jaar kunnen doen met één paar AA-batterijen. Daardoor zijn ze eenvoudig in en rondom het huis te installeren. Er zijn immers geen kabels vereist voor de producten. Daarnaast zijn de apparaten van Blink relatief goedkoop. Zo kost de camera in Europa 169 euro, terwijl de deurbel in de Verenigde Staten 99 dollar kost.

Na het uitbrengen van het eerste product volgde later in 2016 een camera voor buiten die beschikt over nachtvisie. Vorige week kwam het derde apparaat uit, een verbonden deurbel met ingebouwde camera. Daarnaast werkt Blink aan een volledige beveiligingssysteem voor thuis.

Ambities

Voorlopig blijven de slimme apparaten van Blink onder de eigen merknaam aangeboden worden. Ook worden ze niet geïntegreerd met Amazon’s diensten, al is er wel ondersteuning voor Alexa. In de aankondiging schrijft Blink dat er voorlopig niets verandert voor eigenaren van de producten. Dezelfde apparaten zullen verkocht en ondersteund blijven worden. Het daadwerkelijke motief is niet bekendgemaakt, maar de apparaten passen in ieder geval bij de smart home-lijn van Amazon.

Zo biedt Amazon zelf ook camera’s aan. Een voorbeeld hiervan is Amazon Key, een bezorgdienst in de Verenigde Staten. Dit slot- en camerasysteem staat klanten toe om van afstand bezorgers hun huis in te laten. Op deze manier kunnen pakketjes ook bezorgd worden als er niemand thuis is. Naast het binnenlaten van postbezorgers kan het wachtwoordsysteem vrienden en dienstverleners toegang geven tot het huis.