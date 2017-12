Belangrijke chip designer Apple stapt over naar Google

Business

Google heeft John Bruno aangenomen, een chip designer die belangrijke werkzaamheden binnen Apple verrichtte. Dat ontdekte The Information. De nieuwe medewerker is onderdeel van Google’s inspanning om zijn eigen chipsets te ontwikkelen voor consumentenproducten zoals de Pixel-telefoon.

Bruno werkte sinds 2012 aan iPhone chips en richtte in zijn tijd Apple’s silicon competitve analysis group op. Door die groep realiseerden de iPhone- en iPad-processoren een prestatievoorsprong op concurrenten. Het is niet bekend wat zijn exacte rol binnen Google wordt, al haalt Google een ervaren man binnen. Bruno was al werkzaam als chief engineer bij AMD en hoofd chiparchitectuur bij ATI Technologies.

Eerder dit jaar verlieten andere chip engineers Apple en Qualcomm om aan de slag te gaan bij Google. Zo gingen Manu Gulati, Wonjae Choi en Tayo Fadelu weg bij het bedrijf uit Cupertino. Anderzijds zag Qualcomm Mainak Biswas, Vinod Chamatry en Shamik Ganguly vertrekken naar Google. Het aannemen van belangrijke personen is een stap die mogelijk de achterstand op de concurrentie kan laten afnemen.

Focus Apple en Google

Apple introduceerde zijn mobiele chips in 2010, tijdens de eerste generatie iPad. Daarnaast wist het bedrijf als eerste een 64-bit mobiele processor te lanceren, met de A7 chip in de iPhone 5s. Naast het zelf plaatsen van chips in telefoon richt Apple zich op processoren voor kunstmatige intelligentie-taken. Deze moeten we uiteindelijk terug gaan vinden in bijvoorbeeld de iPhone en iPad.

Google kondigde recentelijk aan dat het de Cloud Tensor Processing Units (TPU) via Google Cloud gaat verkopen aan bedrijven. Deze chip werkt met de deep learning toolset TensorFlow. Een mobiele processor kan weleens spoedig volgen, zo stelt analist Jim McGregor tegenover The Information. Een system on a chip, waarbij verschillende functies gecombineerd worden, is aannemelijk. McGregor denkt dat er over zes maanden al een werkende chip realiteit kan zijn.