Alibaba Cloud opent eerste datacenter in India

Services

Alibaba zal in januari een clouddatacenter in Bombay openen. Voor het bedrijf betekent dit de eerste center op Indiase bodem. Er zijn al wel klanten in het land, maar door een eigen locatie te openen kunnen zij beter voorzien worden.

Gebruikers kunnen standaard cloudproducten als big data-mogelijkheden afnemen. De klanten uit India krijgen eveneens toegang tot database, storage en content delivery, networking, analytics en big data, containers, middleware en security. Het besluit om center in India te openen komt mede doordat de cloud-divisie van Alibaba snel groeit.

Door de nieuwe locaties komt het aantal Alibaba Cloud availability zones op 33 te staan. De regio’s die het bedrijf aanbiedt zijn China, Hong Kong, Singapore, Japan, Australië, het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten. In juni maakte Alibaba bekend een clouddatacenter in Bombay te gaan openen. Ook een locatie in Jakarta staat op de planning.

Concurrentie

Alibaba Cloud wil concurreren met de drie bedrijven die vaak als het grootst gezien worden. Dat zijn Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud. Voorlopig lijkt het erop data Alibaba het vooral goed doet in China. Een onderzoek van Gartner claimde zelfs dat Alibaba beter presteert dan Google in de cloudinfrastructuurmarkt.

In de recentste kwartaalcijfers haalde het bedrijf 447 miljoen dollar op, omgerekend zo’n 374 miljoen euro. De vorige drie maanden noteerde Alibaba Cloud nog een resultaat van 358 miljoen dollar. Toen werd er tevens een mijlpaal gehaald, namelijk één miljoen klanten. Toch schrijft de cloud-divisie van Alibaba nog rode cijfers.

Ondertussen zit ook de concurrentie niet stil. Zowel Amazon Web Services als Google Cloud waren recentelijk in het nieuws vanwege de opening van nieuwe regio’s. Voor AWS betekende het dat de vierde Europese regio realiteit werd. Google zal op 9 januari een Nederlandse locatie openen, waarmee het aantal Europese regio’s op vier uitkomt.