‘Amazon breidt in 2018 zijn advertentie-activiteiten enorm uit’

Momenteel zijn er twee bedrijven met een gigantisch aandeel in de wereldwijde advertentiemarkt: Facebook en Google. Gezamenlijk hebben zij twintig procent van de markt in handen. Als het aan Amazon ligt, zal daar een verschuiving in plaatsvinden. Het bedrijf experimenteert in alle stilte met verschillende advertenties.

Dat meldt de nieuwswebsite CNBC vandaag op basis van gesprekken met diverse partijen bekend met de plannen. Amazon zou zich er vooral op focussen advertenties te verkopen buiten zijn eigen sites en producten. Zo wil het volgens de bronnen van de site advertenties verkopen die tegelijk op televisies en mobiele apparaten te zien zijn.

Groeiende markt

De markt voor digitale advertenties groeit de afgelopen jaren enorm. Momenteel is die zo’n 209 miljard dollar waard, en de verwachting is dat die volgend jaar met dertien procent groeit. Dan zou de totale waarde van de wereldwijde advertentiemarkt 237 miljard dollar bedragen. De meest waardevolle markt is verder de Verenigde Staten, waar adverteerders alleen al in de eerste helft van 2017 zo’n 40,1 miljard dollar aan digitale advertenties besteedden.

Ondanks dat Amazon geen cijfers vrijgeeft over zijn advertentieproducten, schijnt het de vijfde grootste digitale adverteerder in de Verenigde Staten te zijn. Het heeft tegelijk slechts twee procent van de Amerikaanse markt in handen: zeventig procent is in handen van Facebook en Google.

Maar adverteerders willen een nieuwe partij hebben die kan concurreren met Google en Facebook en goedkopere advertenties aanbiedt. Een van de weinige bedrijven die zakken heeft die diep genoeg zijn hiervoor, gecombineerd met zeer specifieke kennis over consumenten, is Amazon.