‘Nvidia komt met vierde generatie GTX 1060 GPU’

Hardware

Het lijkt erop dat Nvidia met een nieuwe versie van de GTX 1060 komt. Dat zou alweer de vierde uitvoering van de grafische kaart betekenen. De informatie is afkomstig van de Chinese website Expreview, die ook al een aantal specificaties van de nieuwe GPU bemachtigde.

Zo zou het nieuwe product beschikken over 5GB aan GDDR5-geheugen op een 160-bit memory interface. Er zou daarbij hetzelfde aantal CUDA-cores aanwezig zijn als bij de GTX 1060-uitvoeringen met 6GB geheugen, namelijk 1280. Dit moet genoeg zijn om 1080p gaming met hoge settings te realiseren. Bij de uitvoering met 3GB memory ligt het aantal CUDA-cores op 1152.

Geschikt voor internetcafé

De nieuwe GPU draagt de naam GP106-350 en zou volgens de berichtgeving exclusief voor de Chinese markt zijn. In het land zijn internetcafés populair, waarvoor de GPU bedoeld is. Nvidia zal de GP106-350 in grotere partijen aanbieden, waarbij er een simpele verpakking aanwezig is. Dit is vergelijkbaar met de P106-100 mining serie.

Verder weten we dat er gebruik wordt gemaakt van het 16nm-procedé, zoals bij de andere drie varianten ook het geval is. Het aantal TMU’s komt uit op 80, net zoveel als bij de 6GB-uitvoeringen. Nvidia weet bij de gehele serie 48 ROP’s re realiseren. Memory Bus komt bij de nieuwe uitvoering op 160-bit uit, bij de andere varianten op 192-bit.

Overzicht

Er is tevens een tabel verschenen waarin de verschillende modellen vergeleken worden. Die vind je terug onderaan dit bericht. Ook wist de website een foto te bemachtigen. Expreview is in het Chinees geschreven, dus we kunnen niet achterhalen wat de GPU gaat kosten. Maar zoals gezegd verschijnt de chip oorspronkelijk in China.