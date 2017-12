Chinese topman Huawei opgepakt wegens verdenking van corruptie

Business

Huawei Technologies, ’s werelds derde grootste smartphonefabrikant, wordt onderzocht door de Chinese overheid. Naar verluidt heeft de Chinese verkoopmanager van de smartphonetak binnen het bedrijf steekpenningen geaccepteerd. Details zijn er nauwelijks.

Het bedrijf gaf hier enkel een kort statement over vrij tegen persbureau Reuters.“De overheid doet onderzoek naar de zaak en zullen geen details over deze zaak vrijgeven tenzij zij dat goed vinden. We nemen onze zakelijke ethiek zeer serieus en tolereren corrupt gedrag absoluut niet.”

Mogelijk omgekocht

In een interne memo aan zijn personeel, die naar Reuters gelekt werd door een medewerker van Huawei, schrijft het bedrijf dat Teng Hongfei – de verkoopmanager van de afdeling consumentenzaken van Huawei – gearresteerd is op “verdenking van het accepteren van steekpenningen als niet-overheidsfunctionaris”.

Het punt is extra pijnlijk voor Huawei, dat meer dan 180.000 medewerkers heeft. Het heeft de afgelopen jaren namelijk de strijd aangeboden met corruptie. Zo vroeg oprichter Ren Zhengfei van zijn belangrijkste managers een gelofte af te leggen nooit corrupt te zijn. Verder bleek tijdens een intern onderzoek in 2014 dat 116 medewerkers het anti-corruptiebeleid met de voeten getreden hadden.

Grote speler

Huawei is de grootste Chinese smartphonefabrikant. Het heeft in eigen land Samsung, Apple, Xiaomi en Lenovo ingehaald als grootste verkoper van mobiele apparaten. Verder is het wereldwijd de nummer drie, waarbij het wel flink moet concurreren met onder meer Oppo en Vivo, die beide langzaamaan marktaandeel weggesnoept hebben.

Wereldwijd heeft Huawei momenteel een marktaandeel van 10,5 procent. Het moet enkel Samsung, met een marktaandeel van 22,3 procent en Apple met 12,5 procent voor zich dulden. De groei bij Huawei is echter hoger dan die van die twee bedrijven: het zag zijn verkopen met 16,1 procent toenemen ten opzichte van een jaar eerder.