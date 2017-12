HTC en Motorola vertragen oude telefoons niet

Mobile

HTC en Motorola laten weten dat ze de snelheid van processoren in oudere telefoons niet vertragen vanwege accu’s die ouder worden. Dat bevestigen de bedrijven tegenover The Verge. Hiermee reageren HTC en Motorola op een trucje dat Apple toepast. Vorige week bevestigde het merk iPhones bewust langzamer te maken om de accu te sparen.

De website deed navraag bij grote smartphonefabrikanten. Daarna bevestigde de twee merken dat ze de prestaties niet aanpassen. Ook werd er bij Google, Samsung, LG en Sony om een reactie gevraagd. Sony gaf aan dat een statement vertraging oploopt vanwege de feestdagen. Samsung laat weten dat er gekeken wordt naar de kwestie.

Apple hanteert het beleid sinds vorig jaar voor de iPhone 6, de iPhone 6S en de iPhone SE. Het bedrijf wil zo voorkomen dat oudere telefoons uit het niets uitvallen. Een batterij wordt na verloop van tijd zwakker, waardoor er minder stroom geleverd kan worden. Als de processor dan hoge snelheden vereist, valt de telefoon plotseling uit. Daarom kiest Apple ervoor de processorsnelheid te limiteren. Daardoor worden de smartphones ook trager, iets waar de gebruiker niet van op de hoogte was.

Rechtszaken

Dit beleid heeft ertoe geleid dat er meerdere rechtszaken tegen Apple aangespannen zijn. In de Verenigde Staten werden de afgelopen week acht rechtszaken gelanceerd. Deze worden als groepsgeding opgezet, waarbij advocatenbureaus miljoenen iPhone-gebruikers willen vertegenwoordigen. Het probleem gaat echter verder dan de VS, aangezien ook in andere landen zaken aangespannen tegen Apple worden.

Als andere merken hetzelfde beleid toepassen als Apple dan kunnen zij mogelijk ook te maken krijgen met rechtszaken. Het is dus nog even wachten op de reactie van de andere fabrikanten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.