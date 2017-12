Security-pionier John McAfee gehackt

Security

John McAfee, de oprichter van McAfee, is woensdag tijdelijk gehackt geweest. Hij zag zijn Twitter-account verloren gaan. De security-pionier laat op Twitter weten over het voorval. Inmiddels is het account weer in handen van McAfee zelf.

In de tweet geeft hij aan dat hij weliswaar een security-expert is, maar dat hij geen controle heeft over de security van Twitter. Er zijn mensen die hem haten en die hem als doelwit zien. Er worden nepaccounts, neppe screenshots en neppe beweringen gedaan, legt McAfee uit. Specifiek noemt hij zichzelf doelwit voor hackers die geld verloren en hem daarvoor de schuld geven.

Tweestapsverificatie

Er werd op zijn account een tweet geplaatst over de munt van de dag. Die is dus niet afkomstig van McAfee zelf. De security-pionier lichtte Twitter in over dit incident. Tegenover de BBC wilde het sociale medium niet reageren, al werd er wel gewezen naar de adviesrichtlijnen voor security. Aan de BBC laat McAfee weten dat tweestapsverificatie ingeschakeld was, maar dat de authenticatiecode waarschijnlijk onderschept is.

De security-expert kreeg een indicatie dat er iets aan de hand was toen hij zijn smartphone aanzette en de melding “SIM not provisioned MM#2” zag. McAfee realiseerde zich dat de telefoon gecomprimeerd was. Op dat moment bevond hij zich op een boot, waardoor hij niet naar zijn provider kon gaan om het probleem op te lossen. McAfee geeft aan dat het wel erger had kunnen zijn, aangezien de hacker alleen zijn Twitter-account comprimeerde. Als voorzorgsmaatregel verwijderde de security-pionier tweestapsverificatie uit al zijn accounts.

Coin of the day

Het aanraden van een munt komt voort uit eerdere bezigheden van McAfee. Zo kwam de beveiligingsexpert begin deze maand dagelijks met een digitale munt die hij aanbeveelt, vaak onbekende cryptovaluta. Daarna verlangzaamde hij dit proces naar eens per week. De volgende aanbeveling stond gepland voor 1 januari.