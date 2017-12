Apple biedt verontschuldigingen aan voor vertragen iPhone-batterijen

Mobile

Apple biedt zijn verontschuldigingen aan voor het bewust trager maken van iPhones. Het bedrijf zegt dat het allemaal berust op een misverstand en dat het de batterij van getroffen toestellen voor een lager bedrag zal vervangen. In plaats van 79 dollar, vraagt het bedrijf vanaf eind januari 2018 tot december 2018 maar 29 dollar.

Het gaat bij de vervangende apparaten enkel om iPhone 6-modellen of latere versies. Afgezien daarvan komt Apple binnenkort met een software-update die de staat van de accu inzichtelijker zal maken. Gebruikers kunnen dan zien in hoeverre de accu nog goed werkt en of deze eventueel vervangen moet worden.

Apple zegt sorry

Allereerst biedt Apple zijn verontschuldigingen aan voor de manier waarop er gecommuniceerd is. “We weten dat sommigen van jullie het gevoel hebben dat we jullie teleurgesteld hebben. Daarvoor bieden we onze verontschuldigingen aan.” Ook schrijft het dat het “nooit bewust iets zal doen om Apple-producten minder lang mee te laten gaan, of de gebruikservaring te verslechteren om verkopen te stimuleren.”

Apple schrijft dat het doel altijd is om “producten te maken waar consumenten van houden. Ervoor zorgen dat iPhones zo lang mogelijk meegaan is daar een belangrijk onderdeel van.” Het bedrijf schrijft dat het juist om die reden de processor in sommige situaties terug klokt.

Waar de problemen vandaan komen

In de blog omschrijft Apple wat er in sommige gevallen mis kan gaan met de accu van de iPhones. Volgens het bedrijf zijn er meerdere situaties denkbaar waarin een lithium-ion batterij capaciteit verliest. Als het bijvoorbeeld extreem koud is, kan de accu erop achteruit gaan. Maar ook ouderdom, of verminderde capaciteit door herhaaldelijk opladen, kunnen zorgen voor problemen.

Door de processor iets langzamer te maken als de software verminderde capaciteit detecteert, kan die langer meegaan. Apple stelt dat dit enkel gebeurt in specifieke omstandigheden, waarin temperatuur, laadcapaciteit en de status van de accu uit balans zijn. Als de software dat detecteert, worden de CPU en GPU vertraagd, zodat de apparaten niet ineens uitvallen.

Aanklachten en Consumentenbond

Er zijn ondertussen al meerdere rechtszaken aangespannen tegen Apple. In de Verenigde Staten gaat het vooral om groepsgedingen, waarbij geprobeerd wordt om een flinke schadevergoeding te krijgen voor de problemen. Ook de Nederlandse Consumentenbond is van mening dat Apple de batterijen gratis zou moeten vervangen. Dat doet Apple dus niet, al biedt het wel een flinke korting op specifieke apparaten.