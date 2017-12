Apple’s oorspronkelijke Lisa OS wordt vrijgegeven

Apps & Software

De eerste Mac die Apple uitbracht was duur. In 1983 kostte het apparaat zo’n 10.000 dollar en draaide het op Lisa. Dat besturingssysteem is tot nu toe nooit vrijgegeven, maar daar komt binnenkort verandering in. Voor ontwikkelaars is het interessant, want Lisa ligt aan de basis van macOS zoals we dat vandaag de dag kennis.

Het Computer History Museum heeft de broncode van Lisa weten te bemachtigen. Dat onthulde software-curator Al Kossow. Hij zal in de loop van 2018 samen met Apple de broncode van Lisa – dat overigens staat voor Local Integrated Software Architecture – vrijgeven.

Alles beschikbaar

Uit het statement van Kossow blijkt dat vrijwel alle code die nodig is om Lisa in de praktijk te gebruiken vrijgegeven zal worden. Het enige dat niet vrijgegeven wordt is het American Heritage Dictionary, dat gebruikt werd voor de spellingcontrole van LisaWrite. Het laten draaien van de software kan nog ingewikkeld zijn, maar dat deze geheel ingezien kan worden is wel al erg interessant.

Lisa werd door Steve Jobs bedacht nadat hij onderzoekers een visuele computerinterface zag gebruiken. Hij wilde een versie daarvan voor een breder publiek beschikbaar maken, maar slaagde niet bepaald in die opzet. De eerste Mac uit 1983 kostte 9.995 dollar (met inflatie meegerekend 24.560 dollar), en was daarmee wel erg duur. Daarnaast waren de functionaliteiten van de Mac beperkt en was deze erg traag.

De software diende als basis voor nieuwere versies van de Mac-software en ook voor andere visuele interfaces die ontwikkeld werden. Er zijn al emulators waarmee Lisa OS gedraaid kan worden, maar de code is niet eerder geheel door Apple vrijgegeven.