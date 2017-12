Samsung Galaxy S9 en S9+ nu al verschenen op site FCC: release over een maand?

Mobile

De Samsung Galaxy S9 en de Galaxy S9+ zijn deze week verschenen op de site van de FCC. De Amerikaanse dienst geeft nauwelijks details vrij, maar het feit dat ze nu al online staan daar, wijst erop dat de toestellen mogelijk een stuk eerder uitgebracht worden dan wellicht verwacht werd.

De site Droid Life wist de twee toestellen te vinden op de site van de FCC. De Samsung Galaxy S9 staat daar geregistreerd als de SM-G960F en de Galaxy S9+ als de SM-965F. De toestellen zijn daarmee een stuk eerder dan normaal te vinden bij de FCC.

Release over een maand?

Dat de Galaxy S9 en Galaxy S9+ nu al op de site van de FCC te vinden zijn, kan interessante implicaties hebben. Het lijkt er namelijk op dat Samsung de twee toestellen in de loop van januari zal presenteren. Nadat de Galaxy S8 op de site van de FCC verscheen, duurde het slechts een maand voordat het toestel verscheen.

Zoiets gebeurde ook bij andere Samsung-toestellen. De Note 8 verscheen in juli 2017 bij de FCC en werd eind augustus in de verkoop gedaan. De Galaxy S7 verscheen in februari 2016 en werd in maart verkocht. En de Galaxy Note 7 verscheen in juli 2017 en werd in augustus in verkocht.

Wat weten we al

Naar het schijnt zijn de twee nieuwe Samsung-topmodellen bijna hetzelfde als de Galaxy S8 en S8+. Het gerucht gaat dat de toestellen vooral verbeterd zijn als het aankomt op de speakers en de camera. De toestellen zouden een 3200 mAh-accu krijgen en een vingerafdrukscanner aan de achterkant onder de camera.

De Galaxy S9 zou een 5,8-inch display krijgen met smalle en gebogen randen. De Galaxy S9+ krijgt een 6,2-inch scherm met eveneens dezelfde smalle en gebogen randen. Verder zouden de toestellen 4 tot 6 gigabyte aan werkgeheugen krijgen en 64 gigabyte aan opslagcapaciteit.