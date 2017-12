Huawei verwacht kleinere omzetgroei dan voorgaande jaren

Business

Huawei verwacht dit jaar een omzetgroei van 15 procent te noteren. Dat komt neer op zo’n 600 miljard yuan, omgerekend bijna 77 miljard euro. CEO Ken Hu schrijft over de verwachte groei in zijn nieuwjaarsbericht. Het resultaat betekent de traagste groei sinds 2013 voor Huawei.

De snelle groei van de afgelopen jaren zou teruglopen vanwege toenemende concurrentie op de smartphonemarkt en de voltooiing van het grootste 4G mobiele netwerk ter wereld door Chinese telecomproviders. In totaal komt het aantal verscheepte Huawei smartphones uit op 153 miljoen exemplaren. Het wereldwijde marktaandeel bedroeg tien procent, een bevestiging van Huawei’s positie als nummer drie op de smartphonemarkt. Alleen Samsung en Apple zijn waarschijnlijk groter op dit moment.

Eerder gaf Huawei aan zich te focussen op winst maken. In maart werd bekend dat het bedrijf zijn nettowist met 0,4 procent zag stijgen, een erg krappe toename. Dit komt mede door de snelgroeiende smartphone-activiteiten, waarop weinig verdiend wordt. Ook geeft het bedrijf veel uit aan marketing. Huawei zag tevens dat concurrenten in China het steeds beter gaan doen. Zo was het marktaandeel in het derde kwartaal nog 22,3 procent, terwijl OPPO een marktaandeel van 21,6 procent kent.

High-end focus

Richard Yu, CEO van Huawei’s consumer business group, laat in een ander nieuwjaarsbericht weten dat er gestreefd wordt naar een groter aandeel in de wereldwijde high-end markt. In het afgelopen jaar was significante groei te zien in markten als Italië en Duitsland, claimt Yu. Hij geeft aan dat er in 2018 disruptieve producten en innovatieve technologieën komen, die de globale markt gaan leiden. De bestuurder denkt dat 2018 het eerste jaar wordt waarin Huawei het pad naar wereldwijde bekendheid bewandelt.

Het bedrijf kwam in oktober met de Mate 10-series, het duurste model tot nu toe met een chipset voor kunstmatige intelligentie. Zo kost de Huawei Mate 10 Pro 799 euro. Volgens Yu verkocht de serie tot nu toe extreem goed, al deelt hij geen cijfers.