Tele2 gaat 3G-snelheid verlagen naar 2Mbit/s

Networking

Tele2 zal de maximale internetsnelheid over het 3G-netwerk terugbrengen naar 2Mbit/s. De telecomprovider doet dat per 31 januari 2018. Het nieuwe beleid heeft betrekking op zowel de upload- als de downloadsnelheid. Op deze manier wil Tele2 zich meer kunnen focussen op de verbetering van het 4G-netwerk.

De telecomprovider laat in een bericht aan klanten weten over het terugbrengen van de snelheid. Daarin wordt aangegeven dat het dataverkeer over het 3G-netwerk stap voor stap terug gaat, bijvoorbeeld door de maximale internetsnelheid te verlagen. Specifiek noemt Tele2 hierin de nieuwe snelheid niet, maar op zijn eigen forum reageert het bedrijf. Daarin wordt 2Mbit/s bevestigd, wat genoeg moet zijn voor het behoud van een goede gebruikservaring.

Volgens Tele2 kun je nog steeds muziek- en videostreamen. Apps zoals WhatsApp, Facebook en YouTube moeten naar behoren werken. Het bedrijf geeft aan dat 3G steeds minder gebruikt wordt. De telecomprovider noemt 3G zelf het back-up netwerk. In het bericht aan de klanten wordt gecommuniceerd dat 4G de toekomst heeft. Daarom blijft Tele2 maximaal investeren in dit netwerk.

Extra kosten

De provider beschikt alleen over een eigen 4G-netwerk. Klanten die gebruikmaken van 3G komen op het netwerk van T-Mobile terecht. Ook als een klant geen verbinding met 4G kan maken, wordt er teruggevallen op het T-Mobile-netwerk. Dataverkeer via een 3G-connectie kost Tele2 daarom ook meer dan via het eigen 4G-netwerk. Mogelijk komt dit te vervallen, aangezien Tele2 waarschijnlijk overgenomen wordt door T-Mobile. Er zijn echter nog twijfels of de acquisitie daadwerkelijk plaats zal vinden.

Toch blijkt uit het forum dat er veel klanten verbaasd zijn over de aankondiging van Tele2. Waarschijnlijk zullen gebruikers die in buitengebieden wonen voornamelijk getroffen worden door het terugbrengen van de snelheid. Anderzijds betekent het afstand nemen van 3G ook dat er een sneller internet aan zit te komen. Zo stelde 3GPP onlangs de eerste 5G-standaard vast. 5G NR wordt in 2020 verwacht.