Intel Core i7 8809G met AMD Vega-GPU gespot

Hardware

Er is informatie verschenen over een Intel-processor die beschikt over een AMD Vega-GPU. Intel plaatste deze zelf online op een website over overklokken. Het gaat om de Intel Core i7 8809G met hyperthreading en vier kernen. Waarschijnlijk gaat het om een Kaby Lake-CPU.

Naast de Radeon RX Vega M GH Graphics beschikt de Core i7 8809G ook over geïntegreerde Intel-graphics in de vorm van HD Graphics 630. Andere processoren uit de 8000-serie beschikken uitsluitend over Intel UHD Graphics 630. Dit zijn de Core i7 8700K, de Core i5 8600K en de Core i3 8350K.

De Core i7 8809G haalt een kloksnelheid van 3,1 GHz. Bij de eerder genoemde modellen uit de 8000-serie is dat respectievelijk 3,7 GHz, 3,6 GHz en 4 GHz. De processor beschikt over 8MB L3-cache en acht threads. Op de site wordt een target package tdp van 100W vermeld. Er is ondersteuning voor twee channels DDR-2400 geheugen.

Onthulling

Op de website ontbreekt informatie zoals het aantal aanwezige compute units. Er is de mogelijkheid om op de processor te klikken, maar dat levert een onbereikbare pagina op. Toch lijkt het erop dat we snel meer details over de processor kunnen verwachten. Door de informatie nu online te plaatsen, ontstaat er het vermoeden dat het één van de Intel-onthullingen voor CES is. Deze beurs gaat volgende week van start.

Het is al enige tijd bekend dat Intel en AMD samenwerken om chips te maken. In november kondigden de bedrijven aan hun krachten te bundelen. Zo moet een Intel Core microprocessor ontstaan die krachtige grafische taken op dunne laptops soepel laat verlopen. Zo lijkt er een concrete aanval op Nvidia te worden ingezet.