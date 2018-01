VIA zal met Zhaoxin-processoren terugkeren op x86-CPU-markt

Hardware

VIA, het Chinese merk dat we kennen van moederborden, is van plan om terug te keren op de CPU-markt. Het bedrijf werkt aan een Zhaoxin CPU-serie die moet concurreren met AMD en Intel. Opvallend is dat het om x86-processoren gaat. VIA is in het bezit van een x86-licentie van Intel, maar maakt al geruime tijd geen concurrerende processoren meer.

De plannen zijn onthuld tijdens een evenement, waarbij er een roadmap getoond werd. Als eerste vinden we de zogeheten KX-5000, die gebruikmaakt van een zelf ontwikkelde x86-kern. De productie vindt plaatst bij TSMC, waardoor het is gebakken op 28nm-procedé. De acht kernen halen een kloksnelheid van 2,0 GHz.

Er is een geïntegreerde GPU voor 4K-video’s, een dual-channel DDR4 controller, PCle Gen3-lanes, USB 3.1 Gen2 en Sata 6 Gbps. Het ontwerp zal in 2018 gebruikt worden door Lenovo. Het gaat daarbij om het desktopsysteem M6200.

Streven

VIA legt zichzelf doelen op om ook met de processoren KX-6000- en KX-7000 te komen. Deze moeten eveneens op basis van het x86-platform zijn. De eerste maakt gebruik van het 16nm-procedé. Bij deze processor ligt de kloksnelheid op 3,0 GHz. Daarna volgt de KX-7000, een 16nm octa-core processor met ondersteuning voor DDR5 en pci-express 4.0.

Het is de bedoeling dat de processoren geleidelijk verschijnen. In eerste instantie is dat dus de KX-5000, gevolgd door de KX-6000 en KX-7000. Die laatste kan dit jaar verschijnen, al is begin 2019 ook een mogelijkheid. De architectuur is daarbij dus hetzelfde als bij Intel. Een aantal jaar geleden werd al bekend dat er 16nm-processoren van het merk moeten verschijnen.