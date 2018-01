Microsoft patenteert opvouwbare dock voor je smartphone

Consumer

Dat Microsoft dolgraag een rol van belang wil spelen op het gebied van mobiele apparaten weten we al een tijdje. Het bedrijf nam zelfs Nokia over om zijn ambities werkelijkheid te maken, maar trok na verloop van tijd de stekker uit de mobiele tak. Maar later beloofde CEO Satya Nadella dat we ooit een nieuw mobiel apparaat van het bedrijf zouden zien.

Mogelijk hebben we vandaag – via MS Power User – voor het eerst een blik op dat apparaat. Het Amerikaanse patentbureau heeft een patentaanvraag van Microsoft gepubliceerd voor wat door het bedrijf omschreven wordt als een nieuw randapparaat. Dat wordt de “User Input Peripheral” genoemd.

Dock voor je telefoon

Het apparaat functioneert blijkens de opzet van Microsoft als een dock voor je smartphone, compleet met ingebouwde speaker en microfoon. Ook kan het als een onafhankelijke VOIP-speaker voor je computer functioneren. Het apparaat lijkt vooral ontwikkeld te zijn met iPhones in het achterhoofd en beschikt onder meer over notificatielichtjes en knoppen die het makkelijk maken om VOIP-specifieke applicaties te starten. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat Microsoft knoppen inbouwt voor Skype op je telefoon of computer. Zodoende wordt er gespeculeerd dat het apparaat vooral gericht zal zijn op de zakelijke markt.

De dock beschikt overigens over meerdere mogelijkheden om verbinding te maken met apparaten. Zo kan het met een kabel gekoppeld worden, maar is het ook mogelijk om via bluetooth een verbinding te leggen. Verder kan het apparaat open- en dichtgeklapt worden. Of en wanneer het apparaat er komt is niet zeker. Naar het schijnt is Microsoft wel al ver gevorderd met de ontwikkeling van het apparaat en zouden we het in de loop van dit jaar mogen verwachten.