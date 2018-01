Microsoft: Edge gebruikt minder energie dan Chrome en Firefox

Apps & Software

Zo’n 60,5 procent van alle internetters maakt gebruik van Google Chrome. Microsoft Edge heeft een marktaandeel van 4,6 procent. Daarmee heeft Microsoft nog een lange weg te gaan, wil het gelijkwaardig zijn aan de browser van Google. Die strijd gaat Microsoft maar al te graag aan.

Vandaag heeft het een video vrijgegeven waarin het stelt dat zijn eigen browser een stuk zuiniger omgaat met de batterij van laptops, dan de concurrentie. Microsoft stelt al jaren dat zijn eigen browsers energiezuiniger zijn en zet die met deze video kracht bij.

Energiezuinig

Volgens het bedrijf is de Fall Creators Update versie maar liefst 63 procent energiezuiniger bij het streamen van video’s dan Firefox. Ook is Edge 19 procent zuiniger dan Chrome. Dat zou volgens de Amerikanen het verschil kunnen maken tussen het afkijken van een film op Netflix, of eerst een kabel moeten zoeken voordat je het einde kan zien.

Uiteraard is bovenstaande test niet heel nauwkeurig. Het bedrijf heeft simpelweg drie Surface Laptops naast elkaar gezet en daar video’s op gestreamd. Verder is niet bekend waar de video’s vandaan komen, op welke resolutie ze bekeken zijn en wat de build van elke browser is. Dat kan grote invloed hebben op het batterijgebruik en dat is iets waar Microsoft eerst mee op de proppen zal moeten komen.

Tot die tijd is dit vooral een geinige test, met weinig definitieve resultaten.