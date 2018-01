De tien snelst groeiende cryptovaluta van 2017

Business

De bitcoin was van alle cryptovaluta weliswaar erg prominent aanwezig in het nieuws, maar dat betekent niet dat het de snelst groeiende munt van 2017 is. We vinden de bitcoin met een groei van 1318 procent pas terug op plek 14. Nummer één ripple steeg met 36.018 procent het meest.

Ripple is anders dan bekende currencies als bitcoin en ethereum. De nummer één is namelijk niet decentraal georganiseerd. Er is geen blockchain en de munten zijn zelf gecreëerd. Een ripple kan niet gemined worden, waardoor er vooraf een bepaald volume bepaald wordt. Er zijn meer van dit soort munten, zoals de cardano en de IOTA.

Ripple groeide vooral in de maand december erg hard. Mogelijke oorzaak is de aandacht voor cryptovaluta. Als reactie hierop zijn mensen bang iets te missen, wat hen laat handelen in de valuta. Op 12 december kostte de ripple nog 25 dollarcent, terwijl er op het moment van schrijven een waarde van 2,45 dollar is.

Andere stijgers

Cryptocurrency die anders zijn dan de bitcoin lijken op de populariteit mee te liften. Over het hele jaar waren er maar liefst 13 munten die het beter deden dan de bitcoin. Quartz zette alle valuta op en rij en zag dat naast ripple ook NEM erg hard steeg. Zo is deze munt inmiddels 29.842 procent meer waard. Op plek vijf vinden we pas de eerste valuta die te minen is, namelijk Dash. Deze groeide met 9.265 procent.

NEM staat voor New Economy Movement. Deze valuta dient als een peer-to-peer platform voor snelle internationale betalingen. Gebruikers hebben daarbij geen bankrekening nodig. De techniek kan in de toekomst voor meer doeleinden ingezet worden. Bij veel cryptovaluta zit er vaak meer achter dan alleen een nieuwe munt uitgeven – er moet iets gerealiseerd worden.