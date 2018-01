Verrassend: Samsung wil 320 miljoen smartphones verkopen in 2018

Mobile

Het lijkt erop dat Samsung van mening is dat de verkopen van zijn smartphones een piek bereikt hebben. Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf schijnt in 2018 in totaal 320 miljoen smartphones te willen verkopen, evenveel als in 2017. Dat zou het aan zijn leveranciers hebben laten weten.

Dat blijkt uit een bericht op de Zuid-Koreaanse nieuwswebsite The Investor. Naast die 320 miljoen smartphones, denkt Samsung ook 40 miljoen feature phones, 20 miljoen tablets en 5 miljoen wearables te verkopen. Wellicht dat Samsung vooral gelooft dat de high-end markt verzadigd is geraakt en dat het om die reden denkt niet nog meer toestellen dan eerdere jaren te verkopen.

Toch hoge aantallen

De 320 miljoen toestellen waar Samsung op inzet dit jaar is nog altijd hoog, vergeleken met de voornaamste concurrenten. Apple verkocht afgelopen jaar bijvoorbeeld zo’n 200 miljoen smartphones en het Chinese Huawei wist er in totaal 150 miljoen te slijten. Voor Samsung zal het vooral belangrijk zijn om de eerste plek te kunnen houden.

Daarnaast zal Samsung zich mogelijk meer gaan richten op het vergroten van de winstgevendheid van zijn apparaten. Door dat te doen, hoeft het niet nog meer toestellen te verkopen om meer geld te verdienen. Dit jaar schijnt Samsung in elk geval drie toptelefoons uit te gaan brengen: de Galaxy S9 en S9 Plus, de Galaxy Note 9 en de opvouwbare Galaxy X.