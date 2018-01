Samsung onthult volgende week QLED-monitor met Thunderbolt 3

Hardware

Samsung zal tijdens CES een curved QLED-monitor met Thunderbolt 3-connectiviteit onthullen. Deze beurs vindt van 9 januari tot en met 12 januari plaats in Las Vegas. Het is gebruikelijk dat bedrijven vooraf een aantal producten aankondigen, waarna er tijdens CES zelf meer details naar buiten komen.

In dit geval gaat het om een 34-inch monitor die de naam CJ791 draagt. Er wordt een Thunderbolt 3-kabel meegeleverd die dataoverdracht tegen een snelheid van 40 Gigabits per seconde realiseert. Dit is vier keer sneller dan usb-alternatieven. Bovendien kan de monitor met behulp van Thunderbolt 3 energie aan laptops leveren, een maximum van 85 watt.

Verdere details

De monitor kent een 3440×1440 QHD-resolutie, wat bijna 2,5 keer de pixeldichtheid van full HD-alternatieven is. Het display krijgt een aspect ratio van 21:9. Door het brede zicht moet de monitor geschikt zijn voor professionals. Zij kunnen grote bestanden, spreadsheets en datatabellen in een leesbaar formaat bekijken zonder dat er veel gescrold of gezoomd wordt. Ook voor gamers moet de CJ791 een geschikt product zijn.

De dunne bezels zijn een belangrijk onderdeel van de monitor. Net als zijn voorgangers is er een 178-graden kijkhoek. Eveneens hetzelfde als bij de voorgangers is de dekking van de sRGB-kleurruimte, namelijk 128 procent. Door de in hoogte verstelbare standaard moet de monitor naar wens in te stellen zijn.

Andere plannen Samsung

Voor andere details, zoals prijs en verschijningsdatum, zullen we moeten wachten tot volgende week. Dan zal Samsung tevens nieuwe modellen QLED tv’s presenteren. Het gaat hierbij om dezelfde quantum dot technologie als bij de monitor. Daarnaast is de verwachting dat het bedrijf voor het eerst een Micro LED tv toont. Dit betekent dezelfde technologie die Samsung gebruikt voor 4K-resolutie cinema LED, maar dan kleiner.