Spotify aangeklaagd voor maar liefst 1,6 miljard dollar

Spotify wil dit jaar een beursgang maken. Maar de vraag is of het Zweedse bedrijf dat op dit moment wel moet doen. Nu het nieuwe jaar ingeluid is, is het namelijk meteen aangeklaagd door de Amerikaanse onderneming Wixen Music Publishing, die maar liefst anderhalf miljard dollar eist.

Dat meldt het blad The Hollywood Reporter vandaag op basis van rechtbankdocumenten die het in handen wist te krijgen. Wixen heeft een zaak aangespannen in Californië en claimt dat Spotify tienduizenden nummers zonder licentie gebruikt en daar ook geen royalty’s voor betaalt. En dus eist het 1,6 miljard dollar aan schadevergoeding.

Niet de eerste keer

Het is niet bepaald de eerste keer dat Spotify in een zaak als deze aangeklaagd wordt. Sterker nog: het heeft met steeds meer van dit soort zaken te maken. Om maar wat voorbeelden te noemen: afgelopen mei sloot het nog voor 43 miljoen dollar een schikking met diverse songwriters. Daarnaast werd het in juli tweemaal aangeklaagd om het onrechtmatig gebruik van muziek.

Volgens Wixen betaalt de Zweedse streamingdienst voor zo’n 21 procent van de 30 miljoen te streamen nummers geen licentiekosten. Het gaat onder meer om liedjes van artiesten als The Black Keys, Rage Against the Machine, Neil Young, Stevie Nicks en vele anderen. Toch lijkt er een kleine adder onder het gras te zijn waar Spotify gebruik van wil maken.

In de afspraken die Wixen heeft gemaakt met artiesten, staat namelijk dat het bedrijf wel het recht heeft om hen te vertegenwoordigen, maar niet dat het ook rechtszaken mag aanspannen. Precis op dat laatste zet Spotify in: het bedrijf stelt dat Wixen daar geen toestemming voor heeft en dat de zaak dus niet aangespannen kan worden.

Zware tijden

Op zich gaat het goed met Spotify. De Zweedse streamingdienst heeft wereldwijd 140 miljoen gebruikers, waarvan er 60 miljoen elke maand minstens 10 dollar overboeken. Maar het bedrijf heeft hetzelfde probleem als Netflix: er zijn technologiebedrijven met veel diepere zaken die de concurrentie aangaan.

Zo richtte Apple al succesvol Apple Music op en is er ook nog Amazon met een soortgelijke muziekdienst. Die hebben allebei ook miljoenen abonnees en snoepen daarmee marktaandeel weg van Spotify. Dat moet daardoor blijven investeren in nieuwe nummers en diensten om aantrekkelijk te blijven voor de gemiddelde consument. Dat lukt, al heeft het in zijn bijna tienjarige bestaan nog nooit winst gemaakt. Terwijl de omzet over de eerste helft van 2017 2,2 miljard dollar bedroeg.