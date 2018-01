Britse politie wil met Alexa misdaad oplossen

Consumer

De politie uit het Verenigd Koninkrijk doet onderzoek naar manieren om Alexa in te zetten voor het bestrijden van misdaad. In Lancashire, een graafschap in Engeland, wordt overwogen hoe Amazon Echo ingezet kan worden voor plaatselijke misdaad.

Denk bijvoorbeeld aan het versturen van misdaadbulletins, een bericht over een vermist persoon of een alarmbericht over een gezochte verdachte. Daarnaast kan de politie de slimme speaker voor interne briefings gebruiken of het versturen van recente incidenten en dagelijkse gebeurtenissen. Er valt tevens te denken aan het contact leggen met de politie indien een getuige of slachtoffer dat noodzakelijk acht.

Door middel van een app zal de politie beginnen met dagelijkse nieuwsbriefings voor eigenaren van de Amazon Echo. De Daily Mail weet dat er ook het nummer van de agent die op dat moment op locatie werkzaam is verstuurd wordt naar de smartphone van de gebruikers. Deze synchroniseert automatisch met het apparaat.

Rob Flanagan, projectleider van de innovatie hub van de politie, verwacht dat het inzetten van Alexa goede resultaten kan realiseren Hij geeft aan dat het terugbrengen van het aantal oproepen bij het callcenter en het geven van informatie die nodig is zonder een telefoontje naar de politie, iets gigantisch is.

Vrees voor privacy

De spraakassitent wordt al enige tijd ingezet voor verschillende doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan slimme apparaten als televisies en koelkasten. Toch zijn er personen bang dat het gebruiken van Alexa voor misdaad kan leiden tot wettelijke- en privacyproblemen. De spraakopnames, die pas beginnen na een stemcommando, worden opgeslagen in Amerikaanse datacenters van Amazon.

Daardoor kan het bedrijf beschikken over gevoelige data van slachtoffers. Eerder overhandigde Amazon nog gegevens van een Echo-speaker aan de Amerikaanse politie. Dit omdat de speaker mogelijk informatie bevatte over een moordzaak die nodig was voor het oplossen. Oorspronkelijk verzette Amazon zich tegen het delen van de gegevens, maar de eigenaar van de speaker gaf er toestemming voor.