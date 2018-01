China investeert 2 miljard dollar in centrum voor ontwikkeling kunstmatige intelligentie

Business

China bouwt een enorm centrum voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het land steekt maar liefst 2,12 miljard dollar in de bouw van het centrum, dat in het westen van Beijing moet komen te liggen. In totaal moeten er meer dan vierhonderd bedrijven werkzaam zijn straks.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. Het complex moet in de hoofdstad van het land komen te liggen en dan specifiek in het Mentougou-district. China steekt in eerste instantie 2,12 miljard dollar in de ontwikkeling van het complex – omgerekend zo’n 13,8 miljard yuan. De gedachte is dat het snel geld oplevert: het zou jaarlijks 50 miljard yuan moeten opbrengen.

Wereldleider in 2025

De bouw van het complex moet in de loop der jaren vooral één doel dienen: China wereldleider op het gebied van kunstmatige intelligentie maken. Het land heeft grote ambities op dat vlak en is duidelijk bereid er ook miljarden in te pompen om die te realiseren. Interessant is dat het project wel ontwikkeld wordt door China, maar dat er ook gekeken wordt naar samenwerkingen met niet-Chinese universiteiten.

Heel vreemd is het niet dat China hier zo sterk op inzet: kunstmatige intelligentie wordt door velen gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Het potentieel voor is dan ook groot; de technologie zou enorm breed toegepast kunnen worden, van productie tot medische wetenschappen tot de ontwikkeling van producten.

Meer voor AI

De afgelopen tijd heeft China veel meer projecten gestart voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Zo heeft het plannen om talent te ontwikkelen, investeert het in onderzoek en haalt de regering zowel publieke als private bedrijven over om er geld in te steken. Daarnaast creëert het een aantrekkelijk investeringsklimaat voor diverse buitenlandse ondernemingen.

In dat laatste slaagt de overheid wel. Half december was er bijvoorbeeld nog het nieuws dat de Amerikaanse zoekgigant een AI-onderzoekscentrum zou openen in het land.